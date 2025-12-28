全日本選手権は7位

フィギュアスケート女子の渡辺倫果（三和建装・法大）が28日、自身のインスタグラムを更新し、現役続行を表明した。「このたび、競技を継続し、今後4年間フィギュアスケートに取り組んでいく決断をいたしました」と説明している。

23歳の渡辺は19〜21日に行われた全日本選手権で7位。来年のミラノ・コルティナ五輪代表を逃し、今後については明言を避けていた。

28日に自身のインスタグラムを更新。「これまで支えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます」とした上で、「このたび、競技を継続し、今後4年間フィギュアスケートに取り組んでいく決断をいたしました」と表明した。

30年五輪も見据えての現役続行。「これまで多くの方々に支えられ、競技に向き合うことができていることに、改めて深く感謝しております。 競技者としてさらに強く成長し、一つ一つの演技が皆さまの心に残るものとなるよう、全力で取り組んでまいります」と決意をつづっていた。



