¡Ö¥«¡¼¥×½÷»ÒÌá¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡×¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¡¡¥×¥íÌîµå¡¦¹Åç¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó·ã¸º¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤È¤¤À¤±±þ±ç¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡×º²¤Î¶«¤Ó¤¬ÂçÈ¿¶Á
¡¡12·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î¥×¥íÌîµå½ç°ÌÍ½ÁÛ2025 Åú¤¨¹ç¤ï¤»ÂçÈ¿¾Ê²ñ¡×¤Ç¡¢¹Åç¥«¡¼¥×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤Î¡Èº²¤Î¶«¤Ó¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î³ÆµåÃÄ¿ä¤·¤Î·Ý¿Í¤¬¡ÈÌîµå¤¬¹¥¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Îµº¸À¡É¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Î½ç°ÌÍ½ÁÛ¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ÎÈ¿¾Ê²ñ¤ò¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¥«¡¼¥×¤ò°¦¤¹¤ë·Ý¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂè5°Ì¤ÈÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥«¡¼¥×¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2016Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ3Ï¢ÇÆ¤·¤¿º¢¤Ë·ãÁý¤·¤¿½÷À¥Õ¥¡¥ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥«¡¼¥×½÷»Ò¡É¤¬·ã¸º¤·¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤ê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ô¥«¡¼¥×½÷»Ò¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥à¥«¤Ä¤¯¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼å¤¤»þ¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Í¥¾¡¤·¤¿»þ¤¬´ò¤·¤¤¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ÀÚ¤ë¡ª¡Õ¤È·ãÅÜ¡£¡Ô¥«¡¼¥×½÷»ÒÀäÂÐÌá¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡Õ¡Ôµö¤µ¤ó¤¾¡¢¤ªÁ°¤é¡ª ¤¤¤¤¤È¤¤À¤±±þ±ç¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡Õ¤ÈÀä¶«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¥«¡¼¥×½÷»Ò¡¢2013Ç¯º¢¤«¤éÁý²Ã¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢2013Ç¯9·î¤Ë¤ÏNHK¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡Ù¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¼óÅÔ·÷¤ÇµÞÁý? ¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤Û¤É¤À¡£2014Ç¯º¢¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂÐ¥«¡¼¥×Àï¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼ÀÊ¤Ï3¡Á4³ä¤¬½÷À¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¡£
¡ÖÆÃ¤Ë3Ï¢ÇÆ¤·¤¿2016Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷ÀÈæÎ¨¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È¥ª¥êÉ±¡É¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È¥»¥ì½÷¡É¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤¬¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ä¥«¡¼¥×¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÄãÌÂ¡£¸½ºß¤ÎÌîµå¹¥¤¤ò¼«¾Î¤¹¤ë½÷»Ò¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ôº£¤Ç¤â¥«¡¼¥×½÷»Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¾®±à¤Î²Ç¤Î¥ê¥µ¤Á¤ã¤ó¤À¤±¡Õ¤È¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏÊÕ¥ê¥µ¤µ¤ó¤òË«¤á¾Î¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«¡¼¥×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î²èÁü¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤ÏÅÄÃæ¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£
¡Ô¤É¤³¤Ø¤¤¤Ã¤¿¥«¡¼¥×½÷»Ò¡Õ
¡Ô¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥«¡¼¥×½÷»Ò¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤¤êÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Õ
¡Ô¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡¡Åö»þ¤Î¥«¡¼¥×½÷»Ò¤Ïº£¤Ç¤âµï¤ë¤±¥«¡¼¥×¤ª¤¸¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÇ¯¼è¤Ã¤¿¤À¤±¤ä¤Í¤ó¡Õ
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¸½Ìò¥«¡¼¥×½÷»Ò¤È¤·¤Æ¡Ô»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢¥«¡¼¥×½÷»Ò¤È¤«Áû¤¬¤ì¤ëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìá¤ë¤âÌá¤é¤Ê¤¤¤âÌµ¤¤¤ó¤è¤Í¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤ÎÍý¤Ç¡¢¥«¡¼¥×½÷»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥«¡¼¥×½÷»Ò¤ÏµåÃÄ¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤ó¤ÇÎ®¹Ô¤é¤»¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢µå¾ì¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¼«ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤âÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÄË¤¤¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤¿Ï¢ÇÆ²ÄÇ½¤ÊÀïÎÏ¤¬Â·¤¤»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï¡È¥«¡¼¥×½÷»ÒÉü³è¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡©