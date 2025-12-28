HANA¡¢¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊÁ°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´î¤Ó¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¡× 2025Ç¯¤Ï¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿HANA
HANA¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖBMSG¡×¤È¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½÷À¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖBMSG¡×½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£CHIKA¡¢NAOKO¡¢JISOO¡¢YURI¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¡¢MAHINA¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹ÈÇò¤Ï½é½Ð¾ì¤Ç¡ÖROSE¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
KOHARU¤Ï¡¢½é¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ë¡ÖÇ¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½¸ÂçÀ®¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½¸½¡£¹ÈÇò¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÁ°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢MOMOKA¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤êÂº·É¤¹¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«Á°¸å¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î1Ç¯¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢MAHINA¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢HANAÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
