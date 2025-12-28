ÀÐÅÄ½ã°ì¡õ¤¤¤·¤À°íÀ®¡¢¿Æ»Ò¤Ç¡È¼ãÊÖ¤ê¡É¡ÖÀÎ¤Î°íÀ®¤À¤¢¡Á¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ²á¤®¤ë¿Æ»Ò¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤¤¤·¤À°íÀ®¤¬28Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉã¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤È¤Î¡È¼ãÊÖ¤ê¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐÅÄ½ã°ì¡õ¤¤¤·¤À°íÀ®¡È¼ãÊÖ¤ê¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤¤¤·¤À¤¬¡ÖÀèÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¡È¼ã¸«¤¨¥á¥¤¥¯¡É¤ò»Ü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Éã¤ÈËÍ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¿Æ»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµÇ°¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«½é¡¹¤·¤¤¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¤¤·¤À¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀÎ¤Î°íÀ®¤À¤¢¡Á¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ²á¤®¤ë¿Æ»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê¤¤¤·¤À ¤¤¤Ã¤»¤¤¡Ë
1974Ç¯12·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡ØÈá¤·¤¤¤Û¤É¤ªÅ·µ¤¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°Ê¹ß¡Ø¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÌ¤À®Ç¯¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø»¶Êâ²°¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÇÉã¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤È½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤¤¤·¤À°íÀ®¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷issei_ishida.official¡Ë
