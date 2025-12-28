◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル、良）

２０２５年の中央競馬を締めくくるグランプリは１６頭立てで行われ、クリスチャン・デムーロ騎手が騎乗した３番人気のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が勝利。今年の皐月賞に続くＧ１・２勝目を挙げた。勝ちタイムは２分３１秒５。

昨年１０月のデビュー２戦目で勝ち上がると、続く黄菊賞を楽勝。朝日杯ＦＳでも２着と早くから世代上位の能力を見せた。今年は報知杯弥生賞で４着に敗れたものの、ジョアン・モレイラ騎手とコンビを組んだ皐月賞を勝利。日本ダービーは６着と苦杯をなめたが、秋初戦のセントライト記念を快勝し、古馬との初対戦となった前走の天皇賞・秋は同じ３歳馬のマスカレードボールに続く２着と好走。今回は５００メートルの距離延長にも対応し、中山での大一番を制した。３歳馬の勝利は昨年のレガレイラに続き２３度目となった。

Ｃデムーロ騎手は先週の朝日杯ＦＳをカヴァレリッツォで勝っており、２週連続のＧ１制覇。昨年の有馬記念はシャフリヤールに騎乗し鼻差２着で、雪辱を果たす勝利となった。

半馬身差の２着は直線でいったん抜け出してゴール寸前まで踏ん張った１２番人気のコスモキュランダ（横山武史騎手）、さらに首差の３着は直線で外を伸びた２番人気のダノンデサイル（戸崎圭太騎手）だった。

横山武史騎手（コスモキュランダ＝２着）「１００点の競馬ができました。メジロパーマーの時のように前でやり合って後ろに脚を使わせるような競馬を思い描いていました。その通りのやりたい競馬はできたし、よく頑張ってくれました。とにかく状態が良かったし、枠順も良かったので自身を持って臨めましたし、ブリンカーも良かった。あとは結果だけですね。勝った馬は強かったけど、十分頑張ってくれました」