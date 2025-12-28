LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYによる合同ライブ＜NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025＞が12月26日に千葉・ららアリーナ 東京ベイにて行われた。オフィシャルからのレポートをお届けする。

◆ライブ写真

2024年9月以来1年半ぶりの開催となった今回は、4組の成長と進化、そして覚悟を見せつけるステージとなった。「俺らには受け継ぐものがあります。そして俺らには常識をぶっ壊す覚悟もあります。NEO EXILE、歴史を更新するときだ」この日のライブでGHEE（WOLF HOWL HARMONY）が放った言葉だ。その言葉通り、EXILE TRIBEとしての継承、そしてそれを更新し、新たな色をEXILE TRIBEにもたらす存在であることを、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYは証明した。

暗転すると、4組を紹介するオープニングムービーが流れる。一人ひとりが映し出されるたびに客席からは大歓声が上がる。ステージにNEO EXILEが集結している今日は、客席にはLIL Friends（LIL LEAGUEファンの呼称）、SPINEL KIDS（KID PHENOMENONファンの呼称）、TEAM JETZ（THE JET BOY BANGERZファンの呼称）、LOVERED（WOLF HOWL HARMONYファンの呼称）が大集結しているのだ。4階席の上部までぎっしり埋め尽くされた会場へ、開幕を告げるように流れてきたのはEXILE TRIBE「24WORLD」のイントロ。LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZの順番でゆっくりとステージに登場すると、EXILEから脈々と受け継がれる同曲を、4組は一組ずつブロックを受け持つ形で、大切に、でも力強く歌い繋いでいく。会場中央に伸びた花道も使い、総勢27人で埋め尽くしたステージでは、歌だけではなく、それぞれ8×4カウントずつダンスパートも。EXILEの楽曲に、各々のグループの血を通わせていく。

「24WORLD」は、EXILEのライブではアンコールで披露されることの多い楽曲。この楽曲をライブの1曲目に持ってくることで、継承していく覚悟を表すと共に、新時代へと続く道を描くという姿勢も表すと、ここからは自分たちの楽曲でライブを紡いでいく。THE JET BOY BANGERZがデビュー曲「Jettin’」で、人数を生かした群舞を見せると、途中からWOLF HOWL HARMONYが登場。〈世界切り開く Take my Revenge〉と歌う同曲を、14人で届けた。WOLF HOWL HARMONYと入れ替わるようにKID PHENOMENONが登場すると、続いてはKID PHENOMENONのデビュー曲「Wheelie」をTHE JET BOY BANGERZと。切り開いた道を、駆け抜けていく。そしてKID PHENOMENONが後ろを向くと、ステージ後方からLIL LEAGUEが登場し、「GATEWAY」へ。岩城星那と夫松健介がラップを掛け合うなど、合同ライブらしいコラボパフォーマンスでショーへと誘っていった。LIL LEAGUEが花道で待ち構えていると、メインステージがせりあがりWOLF HOWL HARMONYが登場。２組はWOLF HOWL HARMONYの「Frozen Butterfly」をしなやかにパフォーマンス。客席で揺れるフラッグも白い羽が羽ばたいているように見え、会場全体で〈夢へ羽ばたいていく／君は美しい〉というリリックを彩った。

LIL LEAGUEを除く3組は、今年1stアルバムをリリースし、初の単独ツアーを開催した。これまでよりも一層、ライブを意識した楽曲作りや、魅せることに意識を向けた1年だったはず。ということで、ここからはそれぞれがしっかりと自分たちのステージを魅せるブロックへ。スクリーンに「shout TJBB」と映し出され、ストンプに乗せて大きな「TJBB！」コールが響き渡る。頼もしい観客の声に誘い出されたTHE JET BOY BANGERZメンバーは、赤いMA-1ジャケットに身を包み「TEN」「Attention」「BOYS -TJBB Anthem-」をアクロバットも取り入れダイナミックにパフォーマンス。スキルフルな歌とダンスは求心力を持ち、大人数ながら、会場中の視線を一点に集めていった。

シルエット姿からラップで存在感を示したのはKID PHENOMENON。全員がマイクを持ち、ファーやレザージャケットなどゴージャスなジャケットに身を包んだ7人は「我こそが主役だ」とばかりに次々とセンターに立つ爆発力あるパフォーマンスを見せたかと思えば、カメラと花道をうまく使い、にぎやかな雰囲気を会場中に届けるなど、多彩なパフォーマンスで「Party Over There」「Cinderella」「Unstoppable」を届けた。

狼の遠吠えに誘われるようにステージにやってきたのはWOLF HOWL HARMONY。静寂のなか4人が揃ってフードを脱ぐと、同時に「BAKUON -爆音-」「ROLLIN’ STONES」を続け激しいナンバーで焚き付ける。「ROLLIN’ STONES」の終盤ではGHEEが担うロングトーンをひときわ長く聴かせ、続く「Marmalade」ではシンプルな伴奏に乗せ4人が美しいハーモニーを生み出すなど、歌唱力と表現力で観客の胸を打った。

LIL LEAGUEはロゴが書かれたボックスがステージ上空から降りてくる演出で観客の視線を集めたところで、客席内から登場するというサプライズ。「48 BARS RELAY」で個性豊かなメンバーを紹介すると、矢継ぎ早のラップと細かな振りが繰り出される「刺激最優先」を楽しくパフォーマンスした。観客からの声をもらおうと岡尾真虎が煽り、大きな声が返ってきたことに「最高です」と笑顔を見せると客席からは「かわいい……」と声が漏れるなど、愛くるしさもLIL LEAGUEの魅力。その愛嬌も存分に生かし、デビュー曲「Hunter」でキュートにこのブロックを締め括った。

雰囲気をがらりと変えたのはTHE JET BOY BANGERZ。白いシャツを羽織るYUHIから始まり、TAKIがタバコを咥えるなど、スーツに着替え大人の余裕を見せてから、ジャジーな「Say Something」へ。先ほどまでのヤンチャなストリートなムードから一転、クールかつ色気をのぞかせるステージングを見せた。階段に腰掛けたメンバーの元へSUZUKIが駆け寄ってから始まったWOLF HOWL HARMONYのターンでは、青春をしたためた「ピアス」をドラマチックに表現。KID PHENOMENONは今年の8月にリリースした「Sparkle Summer」で夏の匂いを連れてくる。MV同様、最後に打ち上がる花火を7人が見上げる後ろ姿で終わると、その花火の下からLIL LEAGUEが姿を見せ、今年の初夏にリリースした「真夏ノ花火」を妖艶に歌唱。MVともリンクさせながら、真夏の夜を見事に描き出した。

ここからはボーカル陣による珠玉のバラードが、ららアリーナを包みこむ。遠藤翼空と山本光汰（KID PHENOMENON）は、ステージの左右に立って「クロスロード」を。2人は少しずつ近づいていき、最後には向き合いながら、あふれそうな思いを切なく歌い上げた。花道に集まったWOLF HOWL HARMONYは4人でオーディション時の課題曲「LOVE RED」をアコースティックバージョンで歌唱。歌い終えると、4人は向かい合い、アカペラで美しいハーモニーを聴かせた。白いタキシード姿に着替えたYUHI、AERON、KOTA（THE JET BOY BANGERZ）は、今の季節にぴったりな最新曲「冬のダイアモンド」でしっとりと冬を彩る。メインステージに6人並んだLIL LEAGUEは、スタンドマイクで温かなラブソング「15分」を丁寧に歌いつないだ。

バラードをたっぷりと聞かせたあとは、先述したGHEEの言葉に続き、山田晃大、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、夫松、岡尾琥珀、川口蒼真、佐藤峻乃介、鈴木瑠偉（KID PHENOMENON）、SHOW、TAKUMI、HINATA、TAKI、NOSUKE、SHIGETORA、AOI（THE JET BOY BANGERZ）の14名からなるパフォーマーによるダンストラック。TAKIと夫松のペアや、岡尾真虎と岡尾琥珀の兄弟ペアなど、グループの垣根を超えたコラボで会場を沸かせたかと思えば、HINATAとSHOWがバク転を、SHIGETORAをバク宙を見せ、鈴木瑠偉とAOIはサイファーのなかでフリースタイルを見せたりと、それぞれのスタイルを惜しみなく見せていく。最後にTAKUMIがひときわスキルフルなダンスで視線を集めると、14人が再びステージに揃い、圧巻のパフォーマンスでNEO EXILEパフォーマーの実力とエナジーを見せつけた。

最後は4組のコラボパフォーマンス。岩城星那、中村竜大（LIL LEAGUE）、AERON、SHOW、TAKUMI、HINATA、AOI（THE JET BOY BANGERZ）、SUZUKI（WOLF HOWL HARMONY）、KID PHENOMENONメンバーによる「存在証明」（KID PHENOMENON）では、岩城と遠藤が向かい合って歌い上げるなど、コラボならでの化学反応により楽曲のパワーはさらに大きくなっていく。百田隼麻、難波碧空（LIL LEAGUE）、鈴木瑠偉（KID PHENOMENON）、RYOJI（WOLF HOWL HARMONY）、THE JET BOY BANGERZメンバーによる「Hot summer」（THE JET BOY BANGERZ）では、全員がサングラスをかけてパフォーマンス。百田がメンバーを引き連れソーラン節を踊るなど、遊び心いっぱいのステージングにステージも客席も笑顔に。山田、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、遠藤、川口（KID PHENOMENON）、YUHI、TAKI、NOSUKE、SHIGETORA（THE JET BOY BANGERZ）、WOLF HOWL HARMONYは「Bossa Bosa」（WOLF HOWL HARMONY）を。ステージ下で寝ているメンバーを起こしステージに向かうと、寝ぼけ眼で花道に並び、キレキレのダンスを見せるというギャップで盛り上げた。

全員がステージに揃うとラストスパート。「ビビデバビデブー」（LIL LEAGUE）では「ビビデバビデブー」という呪文を使ったコール＆レスポンスで一つになり、「Let’s Dance」（THE JET BOY BANGERZ）ではステージと花道にずらりと並んだ27人が一斉にゾンビダンスをするという壮観な光景を生み出し、場内のボルテージも最高潮に。「Snakebite」（KID PHENOMENON）では会場を半分にわけてダンス対決、「Pink Flash Lights」（WOLF HOWL HARMONY）では観客のウェーブがさらに楽曲を盛り立てる。「Coloring Book」（LIL LEAGUE）では、この曲が大好きだという夫松が「ネオエグ、最高！」と声を上げ、〈Da Da la… Da Da la…〉と肩を組みながらのステップを踏むフレーズでは、全員が一列に並んで肩を組み、ハッピーなムードで満たされた。さらに「UNBREAKABLE」（THE JET BOY BANGERZ）、「Okay」（LIL LEAGUE）ではタオルを回して大盛り上がり。〈この先も変わらないように〉〈もっと深くで繋がって〉と歌う「Show U Light」（KID PHENOMENON）では記念撮影が行われ、特別な夜の思い出を残す。そして岩城の「2025年の感謝を込めて」との言葉から、本編ラスト「Higher」（LIL LEAGUE）へ。それぞれのグループの個性を全面に見せつつ、合同ライブならではのコミュニケーションや相乗効果なども生み出した4組が、最後はグループごとに歌い繋ぎ、ファンの合唱と共に感動的なエンディングとなった。

アンコールでは、すでに発表済みのLIL LEAGUEを含め、2026年に4組すべてが全国ツアーを開催することが発表され、LIL Friends、SPINEL KIDS、TEAM JETZ、LOVEREDを喜ばせる。来年への思いを抱いた27人は、最後にEXILE TRIBEの「AKANEGUMO」をパフォーマンス。グループごとに独自の歌詞に変え、EXILE TRIBEとしてのプライドに加え、それぞれの意思とパフォーマンスも改めて刻みつけた。アウトロではYUHIが「これがNEO EXILEです。NEO EXILEのパワーアップした姿をお届けすることができました。最高に幸せな時間でした」、RYOJIが「今年もたくさんライブで皆さんとお会いできてうれしかったです。これからももっともっと成長して来年も再来年も成長した姿を届け続けます。これからも熱い応援をよろしくお願いします」、夫松が「今日のライブ、マジで超超超超楽しかったです！ 僕たちだけじゃなく、NEO EXILE世代、もっともっと進化していきます。これからの僕たちをぜひ楽しみにしていただけたらと思います」と、各リーダーが代表して感想を語っていく。最後に、岩城が声を強めて「これからもNEO EXILEについてきてください！」と胸を張り、約2時間半の熱狂のライブを締めくくった。去り際でもカメラに向かってハートマークを飛ばしたり、手を振ったりと、最後までファンとの交流を楽しんで、NEO EXILE4組、総勢27人によるステージは幕を下ろした。

公演前に行われた囲み取材で、LDH PERFECT YEAR 2026および来年のツアーへの意気込みを語っていたメンバー。さっそく1月から『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”』が始まる岩城は「パーフェクトイヤー最初のツアーを担わせていただくので、EXILE TRIBE、さらにはLDHの名に恥じないようなグループになれるように精進していきたい」と気合を入れ、過去のパーフェクトイヤーはサポートダンサーとして参加していたという夫松は「同じようなメンバーがKID PHENOMENONにはいるので、EXILE TRIBEの一員として盛り上げられることへの感謝も込めつつ、自分たちの成長や気合を届けられるように全力でがむしゃらに駆け抜けていきたい」と闘志を燃やす。初のホールツアー『THE JET BOY BANGERZ LIVE TOUR 2026 〜JET BANGIN’〜』が決定したTHE JET BOY BANGERZのYUHIは「着実に自分たちもステップアップしているのを感じているし、ワクワクも感じながら、さらに多くの人に感動を届けたり、皆さんの活力になれるようなライブにしたい」と意気込み、2026年冬にツアーが控えているWOLF HOWL HARMONYのRYOJIは「来年はもっとさらにギアを上げて、日本、そして境界線はなく世界に向けても音楽をこれからもともっともっと届けていきたい。音楽の力を信じて、パーフェクトイヤーを精一杯盛り上げていきたいと思います」と語った。NEO EXILEの存在が、EXILE TRIBEをさらに大きく押し上げていくパーフェクトイヤーとなりそうだ。

■＜LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”＞

2026年

1/15(木) 大阪・オリックス劇場 開場17:30/開演18:30

1/21(水) 愛知・Niterra日本特殊陶業市⺠会館フォレストホール 開場17:30/開演18:30

1/30(金) 福岡・福岡サンパレス 開場17:30/開演18:30 【詳細はこちら】

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/37958/

■＜KID PHENOMENON LIVE TOUR 2026 “KIDS00’s”＞

2026年

7/11(土) 岐阜・岐阜club-G 開場16:15/開演17:00

7/19(日) 広島・広島クラブクアトロ 開場15:15/開演16:00

7/20(月・祝) 山口・周南RISING HALL 開場15:15/開演16:00

7/25(土) 新潟・新潟LOTS 開場15:30/開演16:30

8/2(日) 北海道・cube garden 開場15:15/開演16:00

8/9(日) 京都・京都FANJ 開場15:15/開演16:00

8/15(土) 宮城・仙台RENSA 開場15:45/開演16:30

8/16(日) 岩手・盛岡 CLUB CHANGE WAVE 開場15:30/開演16:00

8/29(土) 静岡・SOUND SHOWER ark 開場15:45/開演16:30

9/3(木) 愛知・ダイアモンドホール 開場17:15/開演18:00

9/5(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA 開場15:30/開演16:30

9/6(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA 開場14:00/開演15:00

9/12(土) 熊本・熊本B.9 V1 開場16:00/開演16:30

9/13(日) 福岡・DRUM LOGOS 開場15:15/開演16:00 【詳細はこちら】

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40358/

■＜THE JET BOY BANGERZ LIVE TOUR 2026 〜JET BANGIN’〜＞

2026年

7/2(木) 広島・広島文化学園HBGホール 開場17:45/開演18:30

7/12(日) 福岡・福岡市⺠ホール 開場16:15/開演17:00

7/14(火) 愛知・Niterra日本特殊陶業市⺠会館フォレストホール 開場17:45/開演18:30

7/17(金) 静岡・アクトシティ浜松大ホール 開場17:45/開演18:30

7/29(水) 大阪・グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) 開場17:30/開演18:30

8/20(木) 宮城・仙台サンプラザホール 開場17:45/開演18:30

9/6(日) 新潟・新潟県民会館 開場16:15/開演17:00 【詳細はこちら】

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40365/