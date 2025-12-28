大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサルが２８日、東京・渋谷のＮＨＫホールでスタートした。

初出場のアイナ・ジ・エンドは「革命道中 ‐Ｏｎ ｔｈｅ ｗａｙ‐」を披露する。「ＢｉＳＨ」時代の２１年に出場しているが、ソロとしては初めての出場となる。

リハーサルを終え「ＮＨＫ紅白歌合戦は日本の伝統のある番組。みんなが楽しみにしている歌のお祭りのような番組なので恥のないようにやり切りたいです」と意気込みを明かし「一生で一番きれいな状態で、アイナ・ジ・エンドらしいものを作りたいと思います」と背筋を伸ばした。

ＢｉＳＨとして出場した際について「本番前にハンバーガーを買っていたんですけどスタッフさんに食べられて泣きわめいた」とに苦笑いで回想。今回は「まずはカフェラテを飲みたいんですけど、できれば豆乳で。あとは、おにぎりは最低２個はいっときたいなと。最後はいかついハンバーガーを…」とパワーをつけて本番に臨むつもりだ。

今年は「アイナ・ジ・エンド」という名前で活動をスタートさせて１０年の節目だったといい、一年の振り返りを求められると「この先２０年、３０年歌っていけるようにファンの人に感謝しようと思ってツアーもまわった。感謝できる一年になったなと思います」としみじみ。「『革命道中』という曲を作って、思っていた以上に世界の方に応援していただいたことがうれしかったです」とかみ締めていた。