¡Ö¼«¤é¤Ë»¶ÃÆ½Æ¤Î½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¡¢Â¤Î»Ø¤Ç°ú¤¶â¤ò¡Ä¡×¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù½Ð±éÇÐÍ¥¡Ê43¡Ë¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡È2000²¯±ß¤Î¤â¤¦¤±ÏÃ¡É¤È¤Ï¡Ô1978Ç¯¤Î»ö·ï¡Õ
¡Ò¡Ö500²¯±ßÍ»»ñÏÃ¡×¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¦¥½¤À¤Ã¤¿¡ÄÁ´Æü¶õ¼ÒÄ¹¤¬¥µ¥®¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿·àÅª¤Ê½Ö´Ö¡ÖË¬¤Í¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤¬»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ì¥Ë¥»¥â¥Î¤Ç¡Ä¡×¡Ô1969Ç¯¤Î»ö·ï¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡°ìÈÌ¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇüÂç¤ÊÈëÌ©»ñ¶â¤ÎÂ¸ºß¤òÆ÷¤ï¤»¡¢Åê»ñ¤òÇ÷¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¼ê¸ý¤Ç¿ô¡¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä»ñ»º²È¤«¤é¶â¤ò´¬¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÖM»ñ¶âº¾µ½¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¸µ¤òÃ©¤ì¤Ð¡ÖM»ñ¶â¡×¤È¤Ï¡¢½ªÀï¸å¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡ÖGHQ¤¬ÆüËÜ¤«¤éÀÜ¼ý¤·¤¿»ñ»º¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¹ÓÅâÌµ·Î¤ÊÏÃ¤ò¡¢Ì¾¤Î¤¢¤ë¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¼¡¡¹¤Ë¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ø¥Ú¥Æ¥ó¤ËÍÙ¤ë M»ñ¶â¤ÎËâÎÏ¤ËØá¤«¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤ò²ÃÉ®¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÅÄµÜÆóÏº»á¤ò¼«»à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡ÈÍ»»ñÏÃ¡É¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Ï½ñÀÒÅ¾ºÜ¤Î¤¿¤á·É¾ÎÎ¬
2000²¯±ß¤ÎÍ»»ñÏÃ¤ò¿®¤¸¤Æ¼«»à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÅÄµÜÆóÏº
¡¡Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖM»ñ¶â´Ø·¸»ö°ÆÊÌ¥Á¥ã¡¼¥ÈÄÖ¡×¤¬ºÇ½é¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ëÇÐÍ¥¤ÎÅÄµÜÆóÏº¡ÊËÜÌ¾¡¦¼ÆÅÄ¸ãÏº¡Ë¤ò½ä¤ëÌäÂê¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´Æü¶õ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥É»ö·ïÍí¤ß¤ÇÀ¤¾å¤òÂç¤¤¤ËÆø¤ï¤»¤¿2Ç¯¸å¡¢1978Ç¯Êë¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄµÜÆóÏº»á¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×¤ÇÎä¹ó¤Ê³°²Ê°å¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿ÅÄµÜ¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂçÊªÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï³°¸ò´±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³Ø½¬±¡Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¨ºÍ¤Ç¡¢Åö»þ¡¢¼Â¶È²È¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î´é¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÇ¯12·î28Æü¤ËÆÍÁ³¡¢¼«»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£µýÇ¯43ºÐ¡£¼«¤é¤Ë»¶ÃÆ½Æ¤Î½Æ¸ý¤ò¸þ¤±Â¤Î»Ø¤Ç°ú¤¶â¤ò°ú¤¯¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê»à¤ËÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤«¤éÍÍ¡¹¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¼«»¦¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡ÖM»ñ¶â¡×¤Þ¤¬¤¤¤ÎÍ»»ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤À¡£ÅÄµÜ¤Î¤â¤È¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°Ç¯11·îº¢¤Î¤³¤È¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¼Â¤ÏÀêÎÎ²¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¡¦¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Î¥×¡¼¥ë»ñ¶â¤¬ÆóÀé²¯±ß¤Û¤É¤¢¤ë¡£É¬Í×¤Ê¤é¹ü¤òÀÞ¤ê¤¿¤¤¡×¡½¡½¡£Åö»þ¤Î¿·Ê¹ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÅÄµÜ¤Ï¤½¤¦»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤ÎÆ°¤¤Ï¹²¤¿¤À¤·¤¤¡£»ñ¶â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄµÜ¤ÏÅìµþ¡¦¸µËãÉÛ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Âð¤ÎÎÙÃÏ¤ò¡Ö·ÞÉÐ´ÛÍÑÃÏ¡×¤È¾Î¤·1²¯±ß¤Ç¹ØÆþ¡¢¤µ¤é¤ËÆîËãÉÛ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó3¸Í¤ò»öÌ³½êÍÑ¤Ë2²¯4000Ëü±ß¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¡£µð³Û»ñ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¡¢ÅÝ»º¤·¤¿ÌµÀþ²ñ¼Ò¤ÎºÆ·ú¤òÌÜÏÀ¤ß¡¢¤µ¤é¤ËÅê»ñ¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤è¤¦¤È¹ñ²¦ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ê¤ë¿ÍÊª¤È¤È¤â¤ËÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÅç¹ñ¥È¥ó¥¬¤Ë¤âÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸½¼Â¤Î»ñ¶â·«¤ê¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼èÆÀ¤·¤¿·ÞÉÐ´ÛÍÑÃÏ¤òÃ´ÊÝ¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤Æ6000Ëü±ß¤ÎÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ú¤ê¤¿Àè¤Ï¡¢»Å¼ê¶Ú¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¼Â¶È²È¤Ç¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤âÌ³¤á¤ë»å»³±ÑÂÀÏº¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢µð³Û»ñ¶â¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤¦¤È¤¦³ð¤ï¤º¡¢·ÐºÑÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ëö¡¢ÅÄµÜ¤Ï¼«»à¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤Ë»ê¤ë¡£
ÅÄµÜ¤¬1000Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤¿ÃË
¡¡¾×·âÅª¤Ê»à¤ÎÄ¾¸å¤«¤éµð³Û»ñ¶âÏÃ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£ÃÝ¥Î²¼½©Æ»¡ÊÅö»þ50ºÐ¡Ë¤Ê¤ëÃË¤Ç¡¢¡Ö´ØÅìÃÜ»º¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡×¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÚÃÏ¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤¿30²¯±ß¤ÎÍ»»ñ¤òÅÄµÜ¤Ë»ý¤Á³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢¡ÖM»ñ¶â¤ÏÌµ´Ø·¸¡£¤¢¤¢¤·¤¿»öÂÖ¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤È¤·¤Æ¤â²òÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ¤ÎµìÂð¤òÅÄµÜ¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢ÉÔÆ°»º²°¤ÎÅ¹Æ¬¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢µð³ÛÍ»»ñÏÃ¤Ë´Ø¤·ÅÄµÜ¤Ë¼Â³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¬¡¢Îã¤Î¡ÖM»ñ¶â´Ø·¸»ö°ÆÊÌ¥Á¥ã¡¼¥ÈÄÖ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼Â³²¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£1978Ç¯3·î20Æü¡¢2000²¯±ßÍ»»ñ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤ÆÅÄµÜ¤Ï1000Ëü±ß¤òÃÝ¥Î²¼¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»þ¡¢ÃÝ¥Î²¼¤ÏÃç²ðÌò¤Ç¡Ö»ñ¶âÍøÍÑ¼ÔÁÜ¤·¡×¤ÎËÜÂº¤ÏÀÆÆ£Çîµ×¡ÊÀ¸Ç¯ÉÔ¾Ü¡Ë¤Ê¤ë¿ÍÊª¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£¤Ï¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥È¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¾Î¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë»áÌ¾ÉÔ¾Ü¤ÎÃË2¿Í¤¬Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¡¢ÃÝ¥Î²¼¤â¤½¤³¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÄµÜ¤¬1000Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤¿12ÆüÁ°¤ËÀÆÆ£¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ¾¾è¤ë¡ÖÈæ»³¡×¤Ê¤ë¿ÍÊª¤¬¶ä¹Ô¤Ë¾®ÀÚ¼ê¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤òñÙ¤·¤¿º¾µ½»ö°Æ
¡¡¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¤¢¤Þ¤ê¸å¡¢ÃÝ¥Î²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤ë¡£1999Ç¯3·î¡¢ÃÝ¥Î²¼¤ÏÂç¼ê¶ä¹Ô¤ÎÆ¬¼è3¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë½»Ì±É¼¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¾å¤ÇÅÔÆâ¤ä¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÁê¼¡¤®³«Àß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¸ýºÂ³«Àß¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¹Ô°÷¤Ë¸«ÇË¤é¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÁÜºº¤Î²áÄø¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òñÙ¤·¤¿º¾µ½»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î3Ç¯Á°¡¢·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÇÀ¶È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇºÆµ¯¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿ÃÝ¥Î²¼¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀï¸å¡¢GHQ¤¬ÀÜ¼ý¤·¤¿µì²ÚÂ²¤Îºâ»ºÆóÉ´Ãû±ß¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¡¢³Æ¾ÊÄ£¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£ÇÀ¿å¾Ê¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»°É´²¯±ß¤òÍ»»ñ¤¹¤ë¡×¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÅµ·¿Åª¤Ê¡ÖM»ñ¶â¡×¤Þ¤¬¤¤¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1Ãû±ß¤Î¹ñºÄ½þ´Ô¶â¤¬¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤ò¼ê¤ËÆ²¡¹¤ÈñÙ¤ëÃÝ¥Î²¼¤ò¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¿®¤¸ÀÚ¤ê¡¢°õ»æÂå¤È¤·¤Æ¸½¶â400Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Û¤«¤Ë¤âÃÝ¥Î²¼¤Ï¿À¸Í¤Ë¤¢¤ëËÇ°×²ñ¼Ò¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤é¤òñÙ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â25¿Í¤«¤é¤»¤·¤á¤¿º¾¼è¶â¤Ï·×5200Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ç¤¢¤ëÉÔÀµ¤Ë³«Àß¤·¤¿Æ¬¼èÌ¾µÁ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò¿®ÍÑ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¾®Æ»¶ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¹â¶¶ ÆÆ»Ë¡Ë