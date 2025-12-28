前ヤクルト監督の高津臣吾氏（57）が27日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。2003年のシーズンオフにFA宣言して移籍したホワイトソックスでの楽しいカルチャーショックを明かした。

今季まで6年間に渡ってヤクルト監督を務め、就任2年目の2021年からセ・リーグ連覇を達成した高津氏。現役時代には日米通算313セーブをマークし、選手としても監督としても日本一を経験した。日米だけでなく韓国、台湾と4カ国、独立リーグでもプレーしている。

進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から豊富な海外での経験について聞かれると「その時は楽しかったり、環境の違い、言葉の違いで難しかったり苦しかったりした時もあったんですけど、本当に今となってはそこを経験して良かったなと思ってます。引き出しもそこで増えたと自分でも思っています」と振り返った高津氏。

中でも印象に残っているのが、2004年から2年間プレーしたホワイトソックス時代のこと。海外でプレーする最初のチームで監督はベネズエラ人だった。

「野村監督、若松監督のあとで行ったホワイトソックス。この監督がとんでもない監督で。凄くはっちゃけた。ゲームセットって言った5分後にはもうビール飲んでるような監督なんですよ。ラテンのノリというか南米のノリというか。もうロッカーでも率先して自分が大音量の音楽かけるし。これが監督かと思うぐらい。カルチャーショックというか。今までやってきた日本の野球はなんだったんだ…と思わせるような監督だったので。そのギャップは凄かったです。でも、ほんと野球の楽しさを教えてくれたのが彼だったですね」

その監督の教えは「負けてなんで落ち込むの？野球じゃないか」「もう野球（の試合）は終わったから今からプライベートの時間。楽しみなさい」というものだったそうで「本当に野球を楽しませてもらいましたね」と懐かしみ、「選手が負けてなかなか大騒ぎはできないですけど、楽しんだりすることに関しては全くなんとも思わないですし、元気で次の日を迎えてくれるんであれば全然ありだと思いますけどね」とヤクルト監督時代にその“教え”も生きたと話していた。