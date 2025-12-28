¡Ö500²¯±ßÍ»»ñÏÃ¡×¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¦¥½¤À¤Ã¤¿¡ÄÁ´Æü¶õ¼ÒÄ¹¤¬¥µ¥®¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿·àÅª¤Ê½Ö´Ö¡ÖË¬¤Í¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤¬»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ì¥Ë¥»¥â¥Î¤Ç¡Ä¡×¡Ô1969Ç¯¤Î»ö·ï¡Õ
¡ÒÈï³²³Û¤Ï31²¯±ß°Ê¾å¡¢³°¿©¥Á¥§¡¼¥óÂç¼ê¤Î²ñÄ¹¤¬¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿¡ÈM»ñ¶âº¾µ½¡É¶Ã¤¤Î¼ê¸ý¡Ö´Ý¤ÎÆâ¤Î²ñµÄ¼¼¤Ë¡ØÀèÀ¸¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ·¿Í¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡×¡Ô2017Ç¯¤Î»ö·ï¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡°ìÈÌ¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇüÂç¤ÊÈëÌ©»ñ¶â¤ÎÂ¸ºß¤òÆ÷¤ï¤»¡¢Åê»ñ¤òÇ÷¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¼ê¸ý¤Ç¿ô¡¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä»ñ»º²È¤«¤é¶â¤ò´¬¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÖM»ñ¶âº¾µ½¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡¸µ¤òÃ©¤ì¤Ð¡ÖM»ñ¶â¡×¤È¤Ï¡¢½ªÀï¸å¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡ÖGHQ¤¬ÆüËÜ¤«¤éÀÜ¼ý¤·¤¿»ñ»º¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¹ÓÅâÌµ·Î¤ÊÏÃ¤ò¡¢Ì¾¤Î¤¢¤ë¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¼¡¡¹¤Ë¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ø¥Ú¥Æ¥ó¤ËÍÙ¤ë M»ñ¶â¤ÎËâÎÏ¤ËØá¤«¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤ò²ÃÉ®¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£1969Ç¯¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡Ê¸½ºß¤ÎANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¼ÒÄ¹¤ÎÂçÄíÅ¯É×»á¤òÁÀ¤Ã¤¿M»ñ¶âº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¥í¥Ã¥¡¼¥É»ö·ï¤ÎÂè2¼¡¹ñ²ñ¾Ú¿Í´Ìä¤Ç¾Ú¸À¤¹¤ëÂçÄíÅ¯É×»á¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Ï½ñÀÒÅ¾ºÜ¤Î¤¿¤á·É¾ÎÎ¬
¢¡¢¡¢¡
3Ëü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿M»ñ¶âº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¥Ö¥í¡¼¥«¡¼
¡¡¤³¤³¤Ë¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¸Å¤¤»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖM»ñ¶âÂÐ¾Ý¼ÔÌ¾Êí¡×
¡ÖM»ñ¶â´Ø·¸»ö°ÆÊÌ¥Á¥ã¡¼¥ÈÄÖ¡×
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ½Âê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¼ê½ñ¤¸¶¹Æ¤òÊ£¼Ì¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ëºî¤ê¤À¡£60¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëÁ°¼Ô¤Ë¤Ï´Ø·¸¼ÔÌó900¿ÍÊ¬¤Î»áÌ¾¡¢À¸Ç¯·îÆü¡¢½»½ê¡¢ËÜÀÒ¡¢´ØÏ¢»ö°Æ¡¢ÈÈÎò¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¡¢35¥Ú¡¼¥¸¤¢¤ë¸å¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ÏÅý¿Þ¤ä¡Ö¸ÎÇÐÍ¥ÅÄµÜÆóÏº´Ø·¸¡×¤«¤é¡ÖÅìµþÁê¸ßBK¡Êµ¶Â¤ÄÌÃÎÍÂ¶â¾Ú½ñ¡Ë´Ø·¸¡×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç24·ï¤Î¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÍÊªÌ¾¤ä´ØÍ¿¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤¬¥Á¥ã¡¼¥È¿Þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µºÜÆâÍÆ¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¡¢1981Ç¯¤Î½ª¤ï¤êº¢¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂÎºÛ¤«¤é¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¡ÖM»ñ¶â¡×¤ò½ä¤ë»ñÎÁ¤ÏÁÜººµ¡´Ø¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤«¡¢¤È¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯·Ï¤Î·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ðº¢¤Ë²á¾êºÄÌ³¤Î¤¯¤Ó¤¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢²ñÄ¹¤¬µð³Û»ñ¶âÏÃ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Âç¼ê´ë¶È¤Î¹Êó¼¼Ä¹¤Ø¤È»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤·¤Æº£¸½ºß¡¢¤½¤ì¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£
¡ÖM»ñ¶â¡×¤òñÙ¤ëº¾µ½¤Ï°ìÂçÈÈºá¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë
¡¡»ö¼Â¡¢·ï¤Î»ñÎÁ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢¡ÖM»ñ¶â¡×¤òñÙ¤ëº¾µ½¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö30¼Ò¤Ë¸¸¤ÎÍ»»ñÏÃ¡¿µþºåÅÅÅ´»ö·ï°ìÌ£¡¿ÀéÍÕ¤Ç¤âÈ¬ÀéËü±ß¡×¡Ê¡ØÆÉÇä¿·Ê¹¡Ù1969Ç¯9·î22ÆüÉÕ¡Ë
¡Ö¡ØM»ñ¶â¡Ù¤òËÜ³ÊÁÜºº¡¿ÆÃ¼ïÀ½»æ»ö·ï¤â°ìÌ£¡¿¡È¼þÊÕ¡É¸Þ¿Í¶á¤¯Ä°¼è¡×¡ÊÆ±¡¦Æ±Ç¯11·î13ÆüÉÕ¡Ë
¡Ö¡ÈM»ñ¶â¡É¤À¤Þ¤·¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¿¿ô½½¿Í¡ÈÊ¬¶È¡É¤ÇÍ»»ñ±é½Ð¡¿µÊÃãÅ¹¤Ç¡Ø¶ËÈë¡Ù¤ËÀÜ¿¨¡¿ÆÃ¼ïÀ½»æ¤Î¾ì¹ç¡¿»Å¾å¤²¤Ï°ËÍ½¤ÎÅÂÍÍ¡¿¡Øµð³ÛÍ»»ñ¡ÙÁ´Éô¥¦¥½¡¿·Ù»ëÄ£¤¬ÃÇÄê¡×¡ÊÆ±¡¦Æ±Ç¯12·î13ÆüÉÕ¡Ë
¡Ö¤Þ¤¿µ¿ÏÇ¤Î¡Èµð³ÛÍ»»ñ¡É¡¿À¤³¦ÏÂÊ¿Ï¢¹ç²ñ¡Ê³°Ì³¾Ê¤Îµö²ÄÃÄÂÎ¡Ë¤òÁÜºº¤Ø¡¿²¤½£ºâÈ¶¤«¤¿¤Ã¤Æ¡¿¡Ø3Ãû±ßÆ³Æþ¤Î¤¿¤á¡Ù¤È¿ô²¯±ß½¸¤á¤ë¡¿º¾µ½¤Ç¹ðÁÊ¡¿Èï³²¤Î¸µÌò°÷¡×¡Ê¡ØËèÆü¿·Ê¹¡Ù1980Ç¯1·î4ÆüÉÕ¡Ë
¡Ö»°Ãû±ß¤ò¥¨¥µ¤Ëº¾¼è¡¿ÅìµþÃÏ¸¡¡ØM»ñ¶â»ö·ï¡Ù¤ÎÃËµ¯ÁÊ¡×¡Ê¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡ÙÆ±Ç¯9·î15ÆüÉÕ¡Ë
¡ÖM»ñ¶â¥µ¥®Æó²¯±ß¡¿ÅìµþÃÏ¸¡¡¿²ñ¼Ò¿©¤¤¤ÎÂçÊªµ¯ÁÊ¡×¡ÊÆ±¡¦Æ±Ç¯9·î23ÆüÉÕ¡Ë
¡Öµð³Û¥Ë¥»ÍÂ¶â¾Ú½ñ¡¿¤Á¤é¤Ä¤¯¡ÈM»ñ¶â¡É¤Î±Æ¡¿²Í¶õÍ»»ñ¤Î¡È¾®Æ»¶ñ¡É¡¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»10·ï¤â¡¿ÆÏ¤±½Ð¤µ¤ÌÈï³²¼Ô¡×¡Ê¡ØÆÉÇä¿·Ê¹¡Ù1981Ç¯9·î3ÆüÉÕ¡Ë
¡Ö¡È¹õËë¡É»°¿Í¤Ä¤¤È¤á¤ë¡¿¡ØM»ñ¶â¡Ùº¾µ½»ö·ï¡¿µ¶Â¤¾Ú½ñ¤Ê¤É²¡¼ý¡×¡ÊÆ±¡¦Æ±Ç¯10·î20ÆüÉÕ¡Ë
¡¡¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖM»ñ¶â¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¶âÍ»¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ï¿ôÉ´¿Í¤É¤³¤í¤«¡¢Á´¹ñ¤Ç3Ëü¿Í¤Ë¤â¾å¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£Æü¤Î¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë°ìÂçÈÈºá¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Îº¢¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢µð³Û»ñ¶âÏÃ¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëÀè¤ÏÌ¾¤À¤¿¤ëÂç´ë¶È¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎË¤«¤µ¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àï¾¡¹ñ¤¬±£¤·»ý¤ÄÈëÌ©¥Þ¥Í¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è·Ð±Ä¼Ô¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëËâÎÏ¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Á´Æü¶õ¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤À500²¯±ß¤ÎÍ»»ñÏÃ¤È»ù¶ÌÍÀ»ÎÉ×
¡¡¤½¤ÎÁö¤ê¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡Ê¸½ºß¤ÎANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ò½ä¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤À¡£°ìÏ¢¤ÎÏÃ¤Ï1969Ç¯5·î¤ËÂçÄíÅ¯É×¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤Î¹Ò¶õ¶È³¦¤Ï´±Ì±¤Î¶³¦¤Ê¤ÉÌµ¤¤ËÅù¤·¤¤¸¶½éÅªÀ¤³¦¤À¡£¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¤Þ¤ÀÀ¯ÉÜ½Ð»ñ¤ÎÆÃ¼ìË¡¿Í¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¹Ò¶õÉô½Ð¿È¤ÎÈþÅÚÏ©¾»°ì¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤êÌ¾¸Å²°Å´Æ»¤äÉÙ»ÎÀ½ïÄ¡Ê¸å¤Ë¿·ÆüËÜÀ½ïÄ¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜÀ½Å´¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Âç´ë¶È¤òÈ¯µ¯¿Í¤Ë½¸¤á¡¢1952Ç¯¤ËÁ°¿È¤ÎÆüËÜ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼Í¢Á÷¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Á´Æü¶õ¤â¤Þ¤¿´ÆÆÄ´±Ä£¤Î¶¯¤¤±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÄí¤Ï¤â¤È¤â¤È¹Ò¶õÄ£¤ÎÌò¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢1951Ç¯¤ËÄ¹´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢Áá¤¯¤âÍâÇ¯¤Ë¾ïÌ³¤È¤·¤ÆÆüËÜ¹Ò¶õ¤ËÅ·²¼¤ë¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢ÂçÄí¤ò°ú¤Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹Ò¶õÄ£¤Ç½éÂåÄ¹´±¤òÌ³¤á¤¿¸å¤Ë¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÆü¹Ò¤ËÅ·²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾ÈøðÐËá¤Ç¤¢¤ë¡£Æü¹Ò¤ÏÁ´Æü¶õ¤ÎÂç³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾¾Èø¤Ï¤½¤Î¼èÄùÌò¤ò¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¹Ò¶õ³¦¤ÎÅ·¹Ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¾Èø¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤µ¤ËÂç¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1967Ç¯¡¢¤½¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÄí¤ÏÉû¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÁ´Æü¶õ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¡£Á°¤ÎÇ¯¡¢Æ±¼Ò¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç½ÅÂç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2·î¤Ë¤Ï±©ÅÄ²¤ÇÃåÎ¦¿ÊÆþÃæ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°727·¿µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¾èµÒ¾è°÷133¿ÍÁ´°÷¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢11·î¤Ë¤Ï°Å·¸õ²¼¤Î¾¾»³²¤ÇYS-11·¿µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¾èµÒ¾è°÷50¿ÍÁ´°÷¤¬¤ä¤Ï¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Î¤¿¤á¡¢Ìò½ê¤«¤éÅ·²¼¤Ã¤¿Æü¹Ò¼ÒÄ¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Å·²¼¤êÌò°÷¤ò½Ð»ñÀè¤ÎÁ´Æü¶õ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤À¡£
¡¡ÂçÄí¤Ï¼ÒÄ¹¤Ø¤È¾º³Ê¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é°§»¢²ó¤ê¤ËË»¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Åìµþ¡¦Æâ¹¬Ä®¤Ë¤¢¤ëÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Î1¼¼¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Î»ù¶ÌÍÀ»ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÌ©²ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÄí¤¬»ù¶Ì¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
ÂçÄí¤È»ù¶Ì¤Î¤ª¤è¤½10Ê¬¤ÎÌ©²ñ
¡¡¤³¤ÎÇ¯1·î¡¢»ù¶Ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥¨¥¢¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Î´Ö¤Ç¶ËÈë¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»ù¶Ì¤Ï1958Ç¯¤«¤é¥í¥Ã¥¡¼¥É¤ÎÈëÌ©ÂåÍý¿Í¤È¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç°ÅÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÎÏÀïÆ®µ¡F-104¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÆ±¼Ò¤ÎºÇ¿·±ÔÎ¹µÒµ¡¡Ö¥È¥é¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÇä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬·ÀÌó¤Î¼ñ»Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·¹ÄÄ¾ÁÊ»ö·ï¤Ê¤É¤ÇÆþ¹ö¤È½Ð¹ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿±¦Íã³èÆ°²È¤Î»ù¶Ì¤ÏÀï»þÃæ¡¢³¤·³¹Ò¶õËÜÉô¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ÇÊª»ñÄ´Ã£¤ÎÆÃÌ³µ¡´Ø¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ê¡¢Àï¸å¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÀ¯ºâ³¦¤ÎÎ¢¤ËÄÌ¤¸¤¿¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÀï¤Î¤É¤µ¤¯¤µ¤ËÊ¶¤ì¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ê¤ÉÄ´Ã£Êª»ñ¤Î°ìÉô¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬È·»³°ìÏº¤ò´úÆ¬¤È¤¹¤ëÆüËÜ¼«Í³ÅÞ¤Î·ëÀ®»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤ÎÀâ¤ÏÍÌ¾¤Ç¡¢À¯³¦¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¤ÎÄÔ²ÅÏ»¤È¤â¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤è¤½10Ê¬¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÌ©²ñ¤Ç¡¢»ù¶Ì¤ÎÂ¦¤«¤é¥È¥é¥¤¥¹¥¿¡¼¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¾Ú¸À¤ä·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤À¡£Åö»þ¡¢Á´Æü¶õ¤ÏÍ¿ÅÞÁí²ñ²°¤Ë¾å¿¹»ÒÅ´¤ò×ô¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼ÒÆâ³°¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈ¿È¯¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂçÄí¤¬²¿¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯±£Èù¤Ê±Æ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¤Î¤â¤È¤ËÃÚ¤»»²¤¸¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
500²¯±ß¤ÎÍ»»ñ°¶Àû
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÂçÄí¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤«¤é10Æü¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿6·î10Æüº¢¡¢Á´Æü¶õ¤Ç¾ï¶Ð¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÄ¹Ã«Â¼»ñ¤Î¤â¤È¤ËÍ»»ñ¤ò°¶Àû¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£Ä¹Ã«Â¼¤ÏÆüËÜ¶ä¹Ô¤ä¥¢¥é¥Ó¥¢ÀÐÌý¡Ê¸å¤ËÉÙ»ÎÀÐÌý¤È·Ð±ÄÅý¹ç¡Ë¤Ê¤É¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¸å¡¢º´Æ£±Éºî¤ÎÈë½ñ´±¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢Á°Ç¯6·î¤ËÁ´Æü¶õÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½éÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤ÏÅì°¡¹Ò¶õ¡Ê¸å¤ËÅì°¡¹ñÆâ¹Ò¶õ¡Ë¤È¤Î¹çÊ»ÌäÂê¤À¡£¤¤¤ï¤ÐÆÃÌ¿Ã´Åö¸ÜÌä¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹Ã«Â¼¤ËÏÃ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¾¼ÏÂÀÐÌý¡Ê¸å¤Ë¾¼ÏÂ¥·¥§¥ëÀÐÌý¡Ë¤Î¼ÒÄ¹¼¼¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ËÙ°æ²íÉ§¤Ê¤ëÃË¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤¯¡¢¥¢¥é¥Ö»ºÌý¹ñ¤Îµð³Û»ñ¶â¤¬¥¹¥¤¥¹¶ä¹Ô¤äÃæÅì·Ï¤Î±Ñ¹ñ¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÍ»»ñ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£±ÑÍö·Ï¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥À¥Ã¥Á¡¦¥·¥§¥ë¤È»ñËÜÄó·È¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¼ÏÂÀÐÌý¤ÏÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³°»ñ¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÁ´Æü¶õ¤Ê¤é²ÄÇ½¤À¤È¤â¤¤¤¦¡£ËÙ°æ¤ÏÄ¹Ã«Â¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìÍÎÁâÃ£¹©¶È¡Ê¸½ºß¤ÎÅì¥½¡¼¡Ë¤Î²ñÄ¹Ì¾¤¬Æþ¤Ã¤¿Í»»ñ¿½¹þ½ñ¤â¸«¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Á´Æü¶õ¤Ë¤Ï·ï¤ÎÍ»»ñÏÃ¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤Æ²ÏÌîÍºÆóÏº¤Ê¤ë¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤ë¡£¿·Åìµþ¹ñºÝ¶õ¹Á¸øÃÄ¤ÎÁ°ÁíºÛ¤Ç¤¢¤ëÀ®ÅÄÅØ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ô¤ò¿È¸µÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÄí¤ÈÄ¹Ã«Â¼¤Ç²ÏÌî¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿Í»»ñ³Û¤Ï500²¯±ß¤Ç¤¢¤ë¡£Á´Æü¶õ¤¬¤½¤ÎÇ¯3·î´ü¤Ë·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿±Ä¶È¼ý±×¤Ï284²¯±ß¤Ç¡¢Áí»ñ»º¤Ë¤·¤Æ¤â333²¯±ß¤Îµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦µð³Û¤ÎÍ»»ñ³Û¤À¡£¤½¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢ÅçÄÅÀµµ×¤Ê¤ë¿ÍÊª¤â´Ø·¸¼Ô¤È¾Î¤·Á´Æü¶õ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
Íî¤Á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷
¡¡8·î¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤ÎÍ»»ñ°¶Àû¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤¬´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²â¤¬´Ø¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÆþ¤ëÁ´Æü¶õËÜ¼Ò¤òË¬¤Í¤ÆÍè¤¿¡£¤½¤Î·î¤Î6ÆüÉÕ¤ÇÂçÂ¢¾Ê¶ä¹Ô¶ÉÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿ÀÄ»³½Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä¹Ã«Â¼¤¬·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ìµ¶Êª¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Ã«Â¼¤Ï°ÊÁ°¡¢ÀÄ»³¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉ÷ËÆ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ë¶É¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥é¥Ö»ºÌý¹ñ¤Î500²¯±ßÍ»»ñÏÃ¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê噓¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÇÏÃ¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡3½µ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿Æ±·î25Æü¡¢¤³¤ó¤É¤Ï¡ÖÂçÂ¢¾ÊÆÃ¼ì»ñ¶â±¿ÍÑ°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡×¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤¬Á´Æü¶õËÜ¼Ò¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¡¢ÎëÌÚÌÀÎÉ¤Ï¡¢¾Ò²ð¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÀÐÉð°ì¡¢¤µ¤é¤Ë¸¶ÅÄ·û¤È¡¢2¿Í¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÌ¾»É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿®ÍÑ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤·¤í¡¢¸¶ÅÄ¤ÏÅö»þ¡¢±¿Í¢Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤Î°Ò¸÷¤ÏÀäÂç¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤³¤ÎÎëÌÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÂçÄí¤¬Ä¾¡¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÂçÄí¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ¤Ï¤¤¤ï¤¯ÉÕ¤¤Î¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤ËÀï¸å¡¢ÆüËÜ¿ÊÊâÅÞ¤Ê¤É¤«¤é½ÐÇÏ¤·3²óÏ¢Â³¤ÇÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ïº¾µ½¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤êÇË»º¤·¤¿¤ê¤È¡¢Íî¤Á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤À¤é¤±¤Î¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¡Ö¼«¤é¤Ë»¶ÃÆ½Æ¤Î½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¡¢Â¤Î»Ø¤Ç°ú¤¶â¤ò¡Ä¡×¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù½Ð±éÇÐÍ¥¡Ê43¡Ë¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡È2000²¯±ß¤Î¤â¤¦¤±ÏÃ¡É¤È¤Ï¡Ô1978Ç¯¤Î»ö·ï¡Õ¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¹â¶¶ ÆÆ»Ë¡Ë