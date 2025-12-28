『ルパパト』YouTubeで配信スタート 宇都宮孝明Pがコメント シャケや飛んできたキツツキ、強制帰宅ビームなどで話題
東映が運営するYouTube公式チャンネル東映特撮YouTube Officialで、スーパー戦隊シリーズ第42作目『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』（全51話）の無料初配信＆プレミア公開をスタートさせた。
【動画】YouTubeで配信がスタートした『ルパパト』
稀代の大怪盗アルセーヌ・ルパンが残した不思議な宝物“ルパンコレクション”が、異世界から現れた犯罪者集団ギャングラーに奪われた。コレクションを利用して悪事を繰り返すギャングラーをこのままにはしておけない！失った大切な人を取り戻すために戦う、快盗戦隊ルパンレンジャー、世界の平和を守るために戦う、警察戦隊パトレンジャー。時には対立し、時には共に戦う、正義のアウトローと絶対のヒーロー、揺るぎない信念のもと、2つの戦隊の戦いが今始まる。メインキャストは、伊藤あさひ／濱正悟／工藤遥／結木滉星／横山涼／奥山かずさ／元木聖也。
また、本作の配信を記念して東映特撮ファンクラブ（TTFC）では新たに第1話・第2話のオーディオコメンタリーバージョンを配信開始。メインライターをつとめた香村純子氏、第1話・第2話の監督をつとめた杉原輝昭氏、そしてチーフプロデューサーをつとめた宇都宮孝明が集まり、今だから話せる、ここだけの裏話を披露する。
【チーフプロデューサー・宇都宮孝明氏コメント】
ルパンレンジャーVSパトレンジャーは、異世界から来た犯罪者集団と、彼らが強奪した秘宝をめぐって、快盗戦隊と警察戦隊、2つの戦隊が火花を散らして「VS」する、ちょっと変わったスーパー戦隊シリーズの第42作です。快盗の信念、警察の正義感、互いに絶対に譲れぬ思いを、ドラマでもアクションでも特撮巨大戦でもぶつけ合います。青春の1年間を捧げて快盗と警察を演じてくれた7人の主役たちのお芝居をぜひぜひご覧下さい。
「子供のころに見たよ」と言う方も、改めて見直して頂ければ、快盗同士、警察同士、そして快盗と警察の関係性が変化していく丁寧な描写に気付けると思います。また、いい大人が全力でふざけたいくつかのお話、超広角レンズで全方位の立ち回りを1カットでつなぐ野心的なアクションなどなど、ふと気付けば10年近く前の作品ですが、絶対にもう一度見る価値があります。
現在、7人の主役たちは別々のステージで活躍しています。この作品を見て、今の彼らも応援していただけると幸甚です。
