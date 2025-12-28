Ä¹À¸Ãº¹Û¡¡°ä¹üÊÖ´Ô¤ÎÊâ¤ßÂ³¤¯¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Ë¿åË×¡¢183¿Í¤¬µ¾À· º£¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¡ÃÏ¸µ»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤Çº£Ç¯8·î¤Ë4¤Ä¤Î¿Í¤Î¹üÈ¯¸«¡¡»³¸ý¡¦±§Éô»Ô
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Ë¿åË×¤·¡¢º£¤âµ¾À·¼Ô¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤ÎÄ¹À¸Ãº¹Û¡£µ¾À·¼Ô¤È°äÂ²¤ò»×¤¦»ÔÌ±¤¬Ãº¹ÛÆâ¤«¤é°ä¹ü¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢°äÂ²¤ËÊÖ¤½¤¦¤ÈÊâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¸©±§Éô»Ô¡£³¤Äì¤«¤éÀÐÃº¤ò·¡¤ê½Ð¤¹Ä¹À¸Ãº¹Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î³«Àï¤Þ¤â¤Ê¤¤1942Ç¯2·î¡£Ä¹À¸Ãº¹Û¤ÏÌµÍý¤ÊºÎ·¡¤òÂ³¤±¤Æ¿åË×¤·¡¢Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô136¿Í¤ò´Þ¤à183¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¡£°ä¹ü¤Ï³¤Äì¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°ä¹ü¤ò°äÂ²¤ËÊÖ¤½¤¦¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡¢Ä¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡£
Ä¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡¡°æ¾åÍÎ»Ò ÂåÉ½
¡ÖÀïÁèÀ¯ºö¡¢ÆÃ¤ËÀÐÃº¤È¤¤¤¦¹ñºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¿ÍºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤´°ä¹ü¤¬¤¢¤ë¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¸øÅª»Ù±ç¤âµá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü´Ú¤Î°äÂ²¤ò¾·¤¤¤¿ÄÉÅé¼°¤Ê¤É¤ò30Ç¯°Ê¾å¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ä¹ü¼ýÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ù±ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥À¥¤¥Ð¡¼¤ÈÃº¹ÛÆâ¤ËÀø¤ëÄ´ºº¤òº¬µ¤¶¯¤¯Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ8·î¡£4¤Ä¤Î¿Í¤Î¹ü¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡¡°æ¾åÍÎ»Ò ÂåÉ½
¡ÖÀï¸å80Ç¯¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤´°ä¹ü¤¬ÆüËÜ¤Î¤³¤ÎÃÏ¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×
º£¤â»Ä¤µ¤ì¤¿Àï»þÃæ¤ÎÈá·à¤Îº¯À×¡£¤³¤Î°ä¹ü¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ò·è¤òµÞ¤°ÍýÍ³¤Ë°äÂ²¤Î¹âÎð²½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î4Æü¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î°äÂ²¡£
Ä¹À¸Ãº¹Û¤Î»ö¸Î¤ÇÉã¿Æ¤òË´¤¯¤¹ ¾ïÀ¾¾¡É§¤µ¤ó¡Ê83¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÆÉã¤¬¤¤¤Ä¤´¤í¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤Ê¡£DNA¸¡ºº¤ÇÁ´°÷¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡×
¹ï¤à²ñ¤Ï°ä¹ü¤ò·Ù»¡¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÕÄê¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÀèÆü¡¢¹ñ¤Ï¡ÖÆüËÜ·Ù»¡¤Ç¤ÎDNA·¿´ÕÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñÂ¦¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê´ü¸Â¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ°äÂ²²ñ¡¦ºÇ¹âÎð¤ÎÃËÀ¡£Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Éã¿Æ¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹À¸Ãº¹Û¤Î»ö¸Î¤ÇÉã¿Æ¤òË´¤¯¤¹ ¥Á¥ç¥ó ¥½¥Ã¥³¤µ¤ó¡Ê92¡Ë
¡Ö°ä¹ü¡¢È¯¸«¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
°æ¾å¤µ¤ó
¡Ö°ä¹ü»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢»ä¤¬¡£ÌóÂ«¡×
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢²¼È¾¿È¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àï»þÃæ¤Ëµ¯¤¤¿Èá·à¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤â»Ä¤ë°ä¹ü¡£²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÔÌ±¤Ï¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡¡°æ¾åÍÎ»Ò ÂåÉ½
¡Ö°ä¹ü¤Ï¡¢¤â¤Î¸À¤ï¤Ì¤±¤ÉÎò»ËÅª¤ÊÀ¸¤¾Ú¿Í¡£°ì¿Í°ì¿Í¤Î¤´°ä¹ü¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼ýÍÆ¤ËÎå¤ß¤¿¤¤¡×