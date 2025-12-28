Èï³²³Û¤Ï31²¯±ß°Ê¾å¡¢³°¿©¥Á¥§¡¼¥óÂç¼ê¤Î²ñÄ¹¤¬¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿¡ÈM»ñ¶âº¾µ½¡É¶Ã¤¤Î¼ê¸ý¡Ö´Ý¤ÎÆâ¤Î²ñµÄ¼¼¤Ë¡ØÀèÀ¸¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ·¿Í¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡×¡Ô2017Ç¯¤Î»ö·ï¡Õ
¡¡°ìÈÌ¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇüÂç¤ÊÈëÌ©»ñ¶â¤ÎÂ¸ºß¤òÆ÷¤ï¤»¡¢Åê»ñ¤òÇ÷¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¼ê¸ý¤Ç¿ô¡¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä»ñ»º²È¤«¤é¶â¤ò´¬¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÖM»ñ¶âº¾µ½¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡¸µ¤òÃ©¤ì¤Ð¡ÖM»ñ¶â¡×¤È¤Ï¡¢½ªÀï¸å¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡ÖGHQ¤¬ÆüËÜ¤«¤éÀÜ¼ý¤·¤¿»ñ»º¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¹ÓÅâÌµ·Î¤ÊÏÃ¤ò¡¢Ì¾¤Î¤¢¤ë¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¼¡¡¹¤Ë¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ø¥Ú¥Æ¥ó¤ËÍÙ¤ë M»ñ¶â¤ÎËâÎÏ¤ËØá¤«¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡£¥³¥í¥ï¥¤¥É²ñÄ¹¡¦Â¢¿Í¶âÃË»á¤¬31²¯±ß°Ê¾å¤âñÙ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖM»ñ¶âº¾µ½¡×¤Î¶Ã¤¤Î¼ê¸ý¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
Â¢¿Í¶âÃË»á¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Ï½ñÀÒÅ¾ºÜ¤Î¤¿¤á·É¾ÎÎ¬
Àï¾¡¹ñ¤ÎÈëÌ©¥Þ¥Í¡¼¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÆÃ¼ìµ¡´Ø
¡¡³°¿©¥Á¥§¡¼¥óÂç¼ê¤Î¥³¥í¥ï¥¤¥É¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂ¢¿Í¶âÃË¡ÊÅö»þ69ºÐ¡Ë¤¬¡Ö¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ½ê¡×¤Ê¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯7·î21Æü¶âÍËÆü¤Î¤³¤È¤À¡£°Õ³°¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢ËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤«¤éÅìµþÅÔ¿´¤Þ¤ÇÂ¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤É¡¢Â¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤¦¤½¤¦¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤òËÌ¾å¤·¤¿¼Ö¤Ïµþ¶¶¥¤¥ó¥¿¡¼¤ò½Ð¤ë¤È¡¢°ìÈÌÆ»¤òº¸¤ËÀÞ¤ìÀ¾¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ±ØÁ°¤Ëæà¤¨Î©¤Ä¹âÁØ¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë·²¤Î°ì³Ñ¡¢¹Äµï¤Ø¤Î¹Ô¤¯¼ê¤ò¼×¤ëÇÏ¾ìÀè¹ê¤ËÌÌ¤·¤ÆÐÊ¤àßÏÞ¯¤Ê´Ý¤ÎÆâÍ¹Á¥¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î1³¬¤¬ÌÜÅªÃÏ¤À¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¾®¤®¤ì¤¤¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤â»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤ÊÂç¼ê¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÌÜÅª¤Î¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ½ê¤Ï¿ôÂ¿¤¤ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤½¤Î¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Ë²á¤®¤º¡¢ÍèË¬¼Ô¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï´é¤¬¹¤¯¡¢¤ª¶â¤¬½Ð¤»¤ë¤é¤·¤¤¡×
¡¡Â¢¿Í¤Ë¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²£ÉÍ»ÔÆâ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¹©ºîµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ç9Ç¯Á°¤Þ¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¼«¤é¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖTG¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿±öÅÄÀ®É×¡ÊÅö»þ69ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎË¬Ìä¤ËÀèÎ©¤Ä2ÆüÁ°¤ÎÆüÉÕ¤ÇÂ¢¿Í¤Ï¡Ö¤´Äó°Æ½ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ñÌÌ¤ò·ï¤Î¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ½ê°¸¤Æ¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ñÌÌ¤Ë¤Ï¤½¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÍÆ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¤·¤¿¤¿¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡Â¢¿Í¤È±öÅÄ¤¬¸½ÃÏ¤ËÃå¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¹ñºÝ¥×¥í¥â¡¼¥È¡×¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤ÇÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤ÄµÈ¹¾Àá»Ò¤È¡¢¡Ö¥µ¥µ¥¥·¥º¥ª¡×¤Ê¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢±öÅÄ¤â¿ÍÅÁ¤Ë¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Íî¤Á¹ç¤Ã¤¿4¿Í¤Î¤¦¤Á·úÊªÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ¢¿Í¤ÈµÈ¹¾¤Î2¿Í¤À¤±¤À¡£·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ½ê¤Ç¡ÖÀìÌ³Íý»ö¡×¤òÌ¾¾è¤ëÄ¹¿È¤ÎÃæÇ¯ÃË¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ÎÂ¢¿Í¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É°ì²ó¤êÇ¯²¼¤Î57ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ·¿Í
¡¡Ãæ¤Ø¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿Â¢¿Í¤é2¿Í¤Ï²ñµÄ¼¼¤ËÄÌ¤µ¤ì¤¿¡£ÀÖ¤¤å°Ýß¤¬Éß¤«¤ì¡¢ÊÉ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³¨¡¢Éô²°¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤ÏÂç·¿¤ÎÂÊ±ß·Á¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¡£8µÓÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿°Ø»Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿Â¢¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÆùÃæÇØ¤ÇÆ¬¤¬ÆÅ¤²¾å¤¬¤Ã¤¿Ï·¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÀìÌ³Íý»ö¤«¤é¤·¤¤ê¤Ë¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡¢¤½¤ÎÏ·¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Â¢¿Í¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢76ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀìÌ³Íý»ö¤¬¤¹¤°¤Ë²ñµÄ¼¼¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢ÀèÀ¸¤¬ÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎÀï¾¡¹ñ¤¬ÆüËÜ¤«¤éÀÜ¼ý¤·¤¿ÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤ò´ð¶â¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¶ËÅì¥¢¥¸¥¢12¥«¹ñ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿»ñ¶â¤ò¡ØMSA¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Ï»ñËÜ¶â500²¯±ß°Ê¾å¤Î´ð´´»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·»ñ¶âÄó¶¡»öÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥ï¥¤¥É¤Ï´ð´´»º¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÆþ²ñ¶â360Ëü±ß¤Ç²ñ°÷¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¤ª¤ª¤è¤½¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÀèÀ¸¤ÎÀâÌÀ¤À¡£
¡¡Â¢¿Í¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÆþ²ñ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿½¹þ½ñ¤äÈëÌ©ÊÝ»ý·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¾Ò²ð¼Ô¤ÎµÈ¹¾¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢ÀèÀ¸¤ËÂÐ¤·À¹¤ó¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÀèÀ¸¤Ï¤·¤«¤á¤ÃÌÌ¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÀìÌ³Íý»ö¤¬²ñµÄ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µÈ¹¾¤ò³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸å¤ÎÌ±»öºÛÈ½¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¢¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢°ìÇ¯Ãæ¡¢¤À¤«¤é°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢µ¤±§ÁÔÂç¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ä¡Ä1Ãû±ßÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
µï¼ò²°¤Ø¤Î¶ÈÂÖÅ¾´¹¤ÇÈôÌö¤·¤¿¥³¥í¥ï¥¤¥É
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇM&A¡Ê¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÆ±¼Ò¤Ï»°±ºÈ¾Åç¤Î°ì³Ñ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿à»Ò»ÔÆâ¤Ç¿©Æ²¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¡Ö»³ËÜ¾¦»ö¡×¤È¤·¤Æ1963Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£Â¢¿Í¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ï3Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤À¡£²ñ¼Ò¤¬ÈôÌö¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅö»þÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿µï¼ò²°¤Ø¤Î¶ÈÂÖÅ¾´¹¤À¤Ã¤¿¡£1977Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö´ÅÂÀÏº¿©Æ²¡×¤«¤é¡Ö¼êºî¤êµï¼ò²°¡¡´ÅÂÀÏº¡×¤Ø¤È´ÇÈÄ¤ò³Ý¤±ÂØ¤¨¤¿¤Î¤À¡£4Ç¯¸å¤ËÂçÁ¥¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¡¢Ä¾±ÄÊý¼°¤Ë¤è¤ëÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¤µ¤é¤Ë5Ç¯¸å¤ËÄ®ÅÄÅ¹¤ò½Ð¤·¤ÆÅìµþ¤Ë¿Ê½Ð¡¢¤ä¤¬¤ÆÈÇ¿Þ¤Ï´ØÀ¾¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡£1994Ç¯¤ËÌ¾¾è¤ê»Ï¤á¤¿¥³¥í¥ï¥¤¥É¤È¤¤¤¦¼ÒÌ¾¤Ï±Ñ¸ì¤Î¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊÍ¦µ¤¡Ë¡¢¥é¥Ö¡Ê°¦¡Ë¡¢¥¦¥£¥º¥À¥à¡ÊÃÎ·Ã¡Ë¡¢¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¡Ê·èÃÇ¡Ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥óÊý¼°¤Ïµ¬ÌÏ¤¬Êª¤ò¸À¤¦¡£1999Ç¯¤Ë³ô¼°¤òÅ¹Æ¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ»ñ¶âÄ´Ã£ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¤Î¤¬M&AÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¡£¼ê»Ï¤á¤Ï2002Ç¯¤Î¡ÖÊ¿À®¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÇã¼ý¤Ç¤¢¤ë¡£²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î½ÐÀ¤Æ¬¤Ç¤¢¤ë¡ÖæÛÄÁÜì¡×¤ÎÁÏ¶È°ìÂ²¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖßÀÄ®¡×¤ä¶¿ÅÚÎÁÍýÅ¹¡ÖËÌ³¤Æ»¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÌó100²¯±ß¡£Ä¾Á°¤Î·è»»´ü¡¢¥³¥í¥ï¥¤¥É¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó220²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Çã¼ýºö¤È¸À¤¨¤¿¡£Çã¼ý¶â³Û¤¬4²¯±ß¤È³ä°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Äã¼ý±×´ë¶È¤òÊú¤¨¹þ¤à¥ê¥¹¥¯¤È°ú¤´¹¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÅÒ¤±¤ÇÀ®¸ù¤Ø
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥³¥í¥ï¥¤¥É¤Ï¹Ù³°·¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¾Æ¤ÆùÅ¹¡¢²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤È¿·¤¿¤Ê¶ÈÂÖ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÇã¼ý¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂç·¿Çã¼ý¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¾Æ¤ÆùÅ¹¡Öµí³Ñ¡×¤ä¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾å¾ì¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÎÇã¼ý¶â³Û¤Ï137²¯±ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢¥³¥í¥ï¥¤¥É¤ÎÇä¾å¹â¤Ï1000²¯±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï25²¯±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯´ÖÍø±×¤Î5ÇÜ¤òÃí¤®¹þ¤à¤³¤ÎÅÒ¤±¤Ë¡¢¥³¥í¥ï¥¤¥É¤ÏÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1983Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¢¿Í¤Ï¤³¤Î´Ö¡¢»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ö¥µ¥ó¥¯¥í¡¼¥É¡×¤â´Þ¤á²ÈÂ²¤ÇÌó25¡ó¤Î³ô¼°¤ò°®¤ëÀäÂÐ¸¢ÎÏ¼Ô¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2012Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¤Î°Ø»Ò¤òÌî¿¬¸øÊ¿¤Ë¾ù¤ê¡¢²ñÄ¹¤Ë²ó¤Ã¤¿¸å¤â²¿¤é¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¬»°¾Ú·ô¤ò·Ð¤ÆÃæÅÓÆþ¼Ò¤·¤¿Ìî¿¬¤Ï¿ô»ú¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¹çÍýÅªÈ½ÃÇ¤¬¾ï¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëM&AÀïÎ¬¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¢¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ï¤Ð»ÈÍÑ¿Í¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¸å¤Î°ìÏ¢¤Î·Ð°Þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¼ÒÆâÊó¤Ë´ó¤»¤¿Â¢¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤â¤É¤¤ÎÊ¸ÌÌ
¡¡¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ½ê¤Ê¤ë¤É¤³¤«¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤²¤Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤òË¬¤ì¤ë4¥«·îÁ°¡¢ÀäÂÐ¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤ëÂ¢¿Í¤Ï¼ÒÆâÊó¤Ë¤³¤ó¤Ê°ìÊ¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Æ²ñ¼Ò¤Î¸¢ÎÏ¤òÇØ·Ê¤ËÇã¼ýÀè´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·Âà¼Ò¤òÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤â¤É¤¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï³°Éô¤ËÏ³¤ì¡¢À¤´Ö¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Â¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿½è¿á¤¯É÷¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÒÆâ¤Î¸¢ÎÏ´ðÈ×¤¬¤½¤ì¤ÇÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2017Ç¯3·î´ü¡¢¥³¥í¥ï¥¤¥É¤ÎÇä¾å¹â¤Ï2300²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÖ»úÅ¾Íî¤ËÓÃ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¼êÎ©¤Æ¤â¤ä¤Ï¤êÇã¼ý¤Ç¤¢¤ë¡£¡Öµ¤±§ÁÔÂç¡×¤ÊÂ¢¿Í¤ÎÌîË¾¤¬°à¤Ü¤à¤³¤È¤Ï°ì¸þ¤Ë¤Ê¤¯¡¢»ñ¶â¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÖºÑ¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤5000²¯±ß¤Î»ö¶È»ñ¶â
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¡¢¿½¹þ½ñ¤ÈÈëÌ©ÊÝ»ý·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿Â¢¿Í¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾üÂ÷¼Ò°÷¤ËÌ¿¤¸¤ÆÆþ²ñ¶â¤ÎËü±ß¤ò¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ½ê¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö170721-9010335321¡×
¡ÖÆþ²ñ¿³ºº¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¤¿°ÆÆâÊ¸¤È¤È¤â¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿²ñ°÷¾Ú¤ËÉÕ¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤Î¤¸¤Ä¤ËÄ¹¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¿ô»ú¤ÎÍåÎó¤¬Â¢¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿²ñ°÷ÈÖ¹æ¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤³¤Ë¤µ¤·¤¿¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£²ñ°÷¾Ú¤Ë¤Ï6¿§¤ËÅÉ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿ÀµÏ»³Ñ·Á¤ò·î·Ë¼ù¤é¤·¤¤â¤Î¤¬Î¾ÏÆ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥í¥´¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¯ÌÜÎ©¤Ä°ÌÃÖ¤ËÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎË¬Ìä¤«¤é10Æü¸å¤Î7·î31Æü¡¢¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ½ê¤ÎÀìÌ³Íý»ö¤«¤é½ñÌÌ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£É½Âê¤Ë¤Ï¡Ö¤´ÌÌÃÌ¤Î¤´Äó°Æ¡×¤È¤¢¤ë¡£
»ñ¶â¡ÈÄó¶¡¡É¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»ö¶È·×²è½ñ¡×
¡¡Àï¾¡¹ñ¤ÎÈëÌ©¥Þ¥Í¡¼¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÆÃ¼ìµ¡´Ø¡ÖMSA¡×¤«¤é»ñ¶âÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»ö¶È·×²è½ñ¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç°ìÅÀ²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤¬¡¢Â¢¿Í¤¬ÀèÀ¸¤äÀìÌ³Íý»ö¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ñ¶âÍ»»ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ñ¶âÄó¶¡¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Í×¤ÏÌã¤¨¤ë¤ª¶â¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¾ï¼±Åª¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¢¿Í¤¬¤½¤ÎÅÀ¤òµ¤¤ËÎ±¤á¤¿ÁÇ¿¶¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»ñ¶âÄó¶¡¡×¤È¤Ê¤ì¤ÐÂ£Í¿¤ËÅö¤¿¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÀÇÌ³½èÍý¤ä¡¢Íè¤¿¤ë¤Ù¤¥³¥í¥ï¥¤¥É¤Ø¤ÎÃíÆþÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÀìÌç²È¤Ë¸¡Æ¤¤ò°Ñ¤Í¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¢¿Í¤¬¤³¤Î»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»ñ¶â¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¤¿¤À¤½¤Î°ìÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤ÀÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î²¼½Ü¡¢Â¢¿Í¤ÏÀèÀ¸¤«¤é»ö¶È·×²è½ñºîÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö½õ¸À¡×¤òÊ£¿ô²ó¼ø¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Â¢¿Í¤ÏÆ±¶ÈÂç¼ê¤Î¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤äµÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤òÇã¼ý¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÈë¤«¤ÊÌîË¾¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤¶¤Ã¤È¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ4000²¯¡Á5000²¯±ß¤¬É¬Í×¤À¡£¡Ö»ä¤¬Æ°¤±¤Ð·¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤è¡×¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÀèÀ¸¤ÏÉÔÅ¨¤ÊÉ½¾ð¤ÇÀÁ¤±¹ç¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢»ö¶È·×²è½ñ¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¶ñÂÎÅª¤Ê»ñ¶â»ÈÅÓ¤òÌÀ¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁí³Û¤Ï´ð´´»º¶È¤ËÁê±þ¤·¤¤µð³Û¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³ººÎÁ¤Î200Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À2Æü¸å¤Î9·î1Æü¡¢Â¢¿Í¤Ï·×12Ëç¤«¤é¤Ê¤ë»ö¶È·×²è½ñ¤ò¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ½ê¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹Áý¶¯¤È´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤ÎÊä½¤¡¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë1950²¯±ß¡¢ÌîºÚ¼ý³Ï¥×¥é¥ó¥È¤Î·úÀß¤È±¿ÍÑ¤Ë1800²¯±ß¡½¡½¡£¤½¤ì¤éÁí³Û¤Ï5000²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¤ÎÇä¾å¹â¤ËÈæ¤Ù2ÇÜÄ¶¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤µð³Û»ñ¶â¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Â¢¿Í¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢¤³¤Î·×²è½ñ¤ò²¿ÅÙ¤âÎý¤êÄ¾¤·¤Ä¤ÄºîÀ®¤·¤¿¤Î¤Ï¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÌî¿¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖñÙ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Ìî¿¬¤Ï¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÂ¢¿Í¤ò¤½¤¦ëÝ¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï½¾½ç¤Ê¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÌ¿¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊÝÎ±¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÈÀèÀ¸¤«¤é¤Î¡Ö½õ¸À¡×
¡¡3Æü¸å¡¢¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ½ê¤«¤éÂ¢¿Í¤Î¤â¤È¤ËÄÌÃÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤À¡£ÄÌÃÎ¤Ë¤Ï¸í»ú¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÂ³¤±¤Æ¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢Àè¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤À200Ëü±ß¤Î¤¦¤Á160Ëü±ß¤Ï½õ¸ÀÎÁ¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÍâÆü¡¢¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ½ê¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿Â¢¿Í¤ÏÁªÂò»è¤Î²¼¤Ë°ìÉ®¤³¤¦¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤Â¢¿Í¤ÏÀèÀ¸¤«¤é½õ¸À¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·¯¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ª¥¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡Èà¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²¼¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ó¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤Î2800²¯±ß¤ÎÏÃ¤òÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¡£²¶¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎËÜÉô¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï1²¯3000Ëü±ß¤¬É¬Í×¤À¡×
¡¡¤³¤ÎÆÍÁ³¤ÎÌä¤¤³Ý¤±¤ËÂ¢¿Í¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ª¥¤¡×¡Ö2800²¯±ß¡×¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎËÜÉô¡×¡½¡½¡£Ã¯¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤Ê¤¼ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀèÀ¸¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ê¹â¶¶ ÆÆ»Ë¡Ë