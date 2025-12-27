¹ÔÊýÉÔÌÀ¤«¤é3Ç¯¡¡³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¡ÊÅö»þÃæ³Ø3Ç¯¡Ë¤Îµ¢¤êÂÔ¤ÄÊì¿Æ¡Ö¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤éÏ¢Íí¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ú¸åÊÔ¡Û
Âç¹¥Êª¤Î¡Ö¥Þ¥è¤«¤é¡×¤òºî¤ê...Â©»Ò¤Îµ¢Âð¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ
Åö»þÃæ³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Î³áÃ«¶³Úö¡Ê¤«¤¸¤¿¤Ë¡¦¤ß¤Ä¤¡Ë¤µ¤ó¡Ú²èÁü①¡Û¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢11·î13Æü¤Ç3Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û¡ÖÂç¹¥Êª¤ÎÅâÍÈ¤²¤òºî¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×²æ¤¬»Ò¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ëÊì¿Æ¤Ï
²æ¤¬»Ò¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ëÊì¿Æ¤¬¡¢º£¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤é¤ÎÂ³¤
¡Ú¶³Úö¤µ¤óÆùÀ¼Æ°²è¡Û¹ÔÊýÉÔÌÀ¤«¤é3Ç¯ ³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÖÂç¹¥Êª¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡Ø¤ªÊì¤µ¤óÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¡×¿´Í¥¤·¤¤¡¢ÁÇÄ¾¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿
¶³Úö¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯11·î13Æü¤Î¸á¸å2»þÈ¾º¢¡¢¡Ö½Î¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÁÒÉß»Ô¤Î¼«Âð¤ò½Ð¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢¶³Úö¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢ºÇ´ó¤ê¤ÎJRÁÒÉß±ØÉÕ¶á¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç¹Åç¸©¤Î»°¸¶±Ø¤Ë°ÜÆ°¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥§¥êー¾è¤ê¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤ÈøÆ»»Ô¤ÎÀ¸¸ýÅç¡Ê¤¤¤¯¤Á¤¸¤Þ¡Ë¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊì¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¡¢¿´¤ÎÍ¥¤·¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë¡Ú²èÁü②¡Û
¡ÖÂç¹¥Êª¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤ªÊì¤µ¤óÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤Ç¤·¤¿¡×
Êì¿Æ¤¬Êú¤¯¸å²ù¡ÖÂ©»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×
Êì¿Æ¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤¶³Úö¤µ¤ó¡Ú²èÁü③¡Û¤ÎÀ³Ê¤òÍý²ò¤·¡¢¤â¤Ã¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡ÖÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤ÎÊýË¡¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»Ò¶¡¤ÎÏÃ¤ò¡Ä¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ¡¢¸ý¿ô¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Êì¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö»ä¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¡¢¿¼¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¿¤é¡£3Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡ÖÃË¤Î»Ò¤À¤«¤é¤È¡¢¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡ØÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤°¤é¤¤¤Ç¡×
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¶³Úö¤¬¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ì¤¿¤é¡¢²¿¤«¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï3Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¥Á¥é¥·¤ò¼ê¤Ë¹Åç¡¢À¾À®¤Ø¤â
¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËDNA¤òºÎ¼è¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤Ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¶³Úö¤µ¤ó¤ÏÉ¬¤º¤É¤³¤«¤ÇÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡¦¡¦¡¦¡£Êì¿Æ¤Ï¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¹Åç»ÔÆâ¤Î¾¦Å¹³¹¤Î¤Û¤«¡¢Âçºå»Ô¤ÎÀ¾À®¤Ë¤¢¤ë¿æ¤½Ð¤·²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç¤â¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü④¡Û¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
ÁÜºº¤ò¹Ô¤¦ÁÒÉß·Ù»¡½ð¤ËÁ´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë195·ï¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ó¤»¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤Î¿ô¤âÇ¯¡¹¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¿Æ¤¬Êú¤¨¤ë³ëÆ£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤Î³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Ï³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤ò3Ç¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤À¡Ù¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤â¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤Î³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡×
¤·¤«¤·¡¢3Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ö¿·¤¿¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡£Êì¿Æ¤Ï¡¢¶³Úö¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³
¡Ö¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¡¢¶³Úö¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Êý¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¶³Úö¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤äÊÝ¸±¾Ú¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤äÉÂ±¡¤ÎÁë¸ý¤Ç¡¢²¿¤«¡Ø¤³¤Î»Ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¤Õ¤È¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢·Ù»¡½ð¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍèÇ¯¤Î3·î¤Ç¡¢18ºÐ¤ÎÀ®¿Í¤ò·Þ¤¨¤ë¶³Úö¤µ¤ó¡£¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»Ö¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ë°ì¹ï¤âÁá¤¯ºÆ²ñ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯18ºÐ¡¡À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¡×
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡ÖÀ®¿Í¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë²¿¤«¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È¡×
¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤è¤ê¡Ë¡Ú²èÁü⑥¡Û
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£³áÃ«¶³Úö¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡£½ÉÂê¤È¤«¡¢·ë¹½¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢Æü¡¹¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
³áÃ«¶³Úö¡Ê¤«¤¸¤¿¤Ë¡¦¤ß¤Ä¤¡Ë¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¿ÈÄ¹¤¬Ìó170¥»¥ó¥Á¡¢ÃæÆù¤Ç¿§Çò¤Î¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤â¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë¡Ú²èÁü⑦¡Û
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£µ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¡¡
¾ðÊóÄó¶¡¤Ï
¡ÚÁÒÉß·Ù»¡½ð À¸³è°ÂÁ´²Ý¡Û¡¡
¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ö086-426-0110¡×¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ú²èÁü⑧¡Û¡£
Êì¿Æ¤Ï¡¢
¡Ö¶³Úö¤µ¤ó¤ÏËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯¿Þ½ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶á½ê¤Î»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¤Î¿Í¤È¤âÃç¤¬¤è¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯½ã¿è¤Ê»Ò¡×
¡Ö¤â¤·¶³Úö¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ï¢Íí¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
