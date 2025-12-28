思わず惚れた寿司屋の「土曜限定ランチの握り」　酒と卵とパンとラブが主成分のライター2025年ベスト10

ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』ライター・肥田木奈々によるザ・ベストグルメの紹介です。

10．『珈琲ハトヤ』ミックスサンド650円

ペリカンの食パンに焼きたてふわふわ玉子焼き＆ハム。素朴であったか。

『珈琲ハトヤ』（手前）ミックスサンド 650円 （奥）ブレンドコーヒー 450円 地元の老舗「ペリカン」のパンを使う。玉子焼きは塩コショウだけの味付け

『珈琲ハトヤ』＠浅草

［店名］『珈琲ハトヤ』

［住所］東京都台東区浅草1-23-8

［電話］03-3844-5313

［営業時間］基本10時半〜17時半（17時LO）※日によって変更あり

［休日］不定休

［交通］つくばエクスプレス浅草駅A出口から徒歩3分、地下鉄銀座線ほか浅草駅3番出口から徒歩8分

9．『蕎麦いのも』むぎめおと（ひやむぎ＋そば）1100円、天ぷらそば2280円

特筆すべきは手打ちの冷や麦。もちもちつるつる、生のおいしさは格別。

『蕎麦 いのも』むぎめおと（ひやむぎ＋そば） 1100円 艶やかな蕎麦は微粉と粗挽きを独自に配合。栃木産小麦で打つ「ひやむぎ」は噛むほどに風味が広がる

『蕎麦いのも』＠あざみ野

［店名］『蕎麦いのも』

［住所］神奈川県横浜市青葉区新石川1-22-1サンパティオ1

［電話］045-509-1843

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜21時（20時LO）

［休日］月・日・祝は不定休

［交通］東急田園都市線ほかあざみ野駅東口から徒歩7分

8．『sansa（サンサ）』金目鯛のフライ※定食（昼）3000円

縁ある生産者から届く魚介は最高の食材。揚げの技術も素晴らしい！

『sansa（サンサ）』定食（昼）金目鯛のフライ 3000円 （ご飯、味噌汁、漬物、小鉢2品付き） 写真はサスエ前田魚店の金目鯛。米油で揚げ、余熱で火入れした肉厚の身はふっくら。衣はしっとりサクサクとしたやさしい食感

『sansa（サンサ）』＠赤坂

［店名］『sansa（サンサ）』

［住所］東京都港区赤坂2-20-19赤坂菅井ビル1階

［電話］070-9191-9977

［営業時間］11時半〜13時半LO（火〜金、食材が無くなり次第終了）、18時〜翌1時（22時LO)※変更あり

［休日］日・他不定休

［交通］地下鉄千代田線赤坂駅5a出口・銀座線ほか溜池山王駅12a出口などから徒歩5分

7．『すし乾山』握りとつまみ1貫88円〜

仲卸との信頼関係で仕入れる上質なネタの握りが神コスパ。仕事も丁寧。

『すし乾山』大将おまかせ（にぎり8貫・玉子つまみ・巻物1本） 4880円 ※内容は仕入れで変わる。写真は本まぐろ中とろ・白いか・赤身・のどぐろ・車海老・小肌・赤貝・うに・ひもきゅう・とろたく・玉子 良質なネタはいいものをなるべく安く仕入れるよう仲卸との関係を築いた努力の賜物。酢飯は赤酢と白酢を配合

『すし乾山』＠初台

［店名］『すし乾山』

［住所］東京都新宿区西新宿3-13-14

［電話］03-6383-3388

［営業時間］17時〜22時半（22時LO）

［休日］基本無休

［交通］京王新線初台駅北口などから徒歩10分

6．『THI THI （ティティ）』バインクォン（ベトナム風水餃子）1000円

ぷるぷるの米粉生地に豚挽き肉やキクラゲが入る。本場ベトナムの味。

『THI THI（ティティ）』（左）バインクォン（ベトナム風水餃子） 1000円 （右）ムッサオカリー（イカのカレー炒め） 1375円 豚挽き肉やキクラゲが入る「バインクォン」は米粉生地がもちもちの弾力。「ムッサオカリー」はココナッツミルクのクリーミーな味。ピーナッツバターがアクセント。ベトナム焼酎のネプモイは独特の香ばしい風味

『THI THI（ティティ）』＠蒲田

［店名］『THI THI（ティティ）』

［住所］東京都大田区蒲田5-26-6地下1階

［電話］03-3731-1549

［営業時間］16時〜22時（21時半LO）※土・日・祝は12時〜

［休日］月

［公演］JR京浜東北線ほか蒲田駅東口から徒歩5分

5．『土桜』シャリアピンステーキ3850円（昼）

絶妙なレア加減の贅沢な一皿。ご飯、味噌汁、デザート、ドリンク付き。

『土桜（におう）』シャリアピンステーキ 3850円（昼） ※ごはん・味噌汁・お新香・デザート・ドリンク付き ブラックアンガスのプライムリブを約200g使う贅沢さ。脂身はしっかり焼き、赤身はサッと焼いて約63度で休ませてから仕上げる

『土桜（におう）』＠新御茶ノ水

［店名］『土桜（におう）』

［住所］東京都千代田区神田駿河台3-5-7

［電話］03-3293-2020

［営業時間］11時半〜14時（13時LO）、17時半〜22時（21時LO）※土は昼のみ

［休日］日・祝※3連休の場合は要確認

［交通］地下鉄千代田線新御茶ノ水駅B3b出口などから徒歩4分

4．『前田食堂』北海道産生ウニのパスタ（季節メニュー）4400円

北海道産生ウニを使い、海苔と柚子胡椒で味を引き立てる抜群のセンス。

『前田食堂』北海道産生ウニのパスタ（季節メニュー） 4400円 生ウニがたっぷり。海苔のソースは生クリームとバターをつなぎ程度に加える

『前田食堂』＠赤坂見附

［店名］『前田食堂』

［住所］東京都港区赤坂4-2-2赤坂DNプラザビル1階

［電話］03-6459-1777

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、18時〜23時（22時LO）、土・祝：18時〜22時（21時LO）※変更あり

［休日］日、他不定休

［交通］地下鉄銀座線ほか赤坂見附駅10番出口から徒歩2分

3．『Think』パンいろいろ（例：ミルクフランス）350円〜

加水率115％のバゲット生地を使うミルクフランスは辛党派の私も虜に。

『Think（シンク）』手前：クロワッサン380円、中央：ミルクフランス350円、奥：サングリア（赤）ハーフ900円

『Think』＠赤坂見附

［店名］『Think（シンク）』

［住所］東京都台東区上野桜木2-15-6 上野桜木あたり 2号棟 1階

［電話］03-5834-7547

［営業時間］10時半〜17時※売り切れ次第終了

［休日］月・火（祝の場合は翌休）、他不定休

［交通］JR山手線日暮里駅から徒歩8分など

2．『ル モンド グルマン』牛ほほ肉の赤ワイン煮込み（ランチコースB4400円の一品+330円）

メイン2品を選べるランチ。3日かけて仕込むほほ肉は創業からの名物。

『ル モンド グルマン』ランチコース Menu B 4400円の一部 牛ほほ肉の赤ワイン煮込み（＋330円） 創業時から愛される味。ホホ肉はひと晩マリネしてから一度焼き、フォン・ド・ヴォーや赤ワインなどでじっくり煮込む。煮崩れなしの姿はさすが。クリーミーなニンジンのピューレがまたいい相性

『ルモンドグルマン』＠自由が丘

［住所］東京都目黒区緑が丘2-17-15

［電話］03-5726-8657

［営業時間］11時半〜14時半（13時半LO）、18時〜22時（20時LO）

［休日］月・火

［交通］東急東横線ほか自由が丘駅正面口から徒歩5分

1．『鮨いとう』握り（土曜限定ランチ）6600円※完全予約制

上質なネタ＆丁寧な仕事が感じられて感動。ご家族で営む雰囲気もいい。

『鮨いとう』握り（土曜限定ランチ）6600円※完全予約制

『鮨いとう』＠東銀座

［店名］『鮨いとう』

［住所］東京都中央区銀座1-20-8吉澤銀座1丁目ビル5階

［電話］03-6264-4474

［営業時間］17時〜22時、土：11時半〜と13時半〜の2部制、17時〜22時※コースは最終入店20時

［休日］日・祝※土は不定休

［交通］地下鉄日比谷線ほか東銀座駅・有楽町線新富町駅1番出口から徒歩5分など

愛を言い訳に食べまくっております

肥「恋多き美（微）魔女、ワタクシです！」

飯「突然の自己紹介（笑）」

武「圧がスゴイ……あっ、なんでもないです」

肥「この1年も恋愛三昧だったわ。まず『鮨いとう』の握りね。昼も夜と同じクオリティで感動モノ。大将はこの道44年、名店出身、所作が美しくてさ」

飯「つまり一流とな」

肥「はい、正解！なのに高級寿司店の大将にありがちな怖〜い感じはなく、物腰柔らか、つまり惚れた！やっぱりいい店は味だけじゃなくて店主のお人柄が大事だなあ、と。誰か今夜連れてって〜！」

武「はい、誰かヨロシク〜（棒）」

肥「でね、『ル モンド グルマン』とも同時熱愛中なの。牛ほほ肉の赤ワイン煮込みは上質なクッションのようにふかふかで、荷崩れしていないのにナイフがスーッと入っていく奇跡の柔らかさ。これを枕に眠りたい……スヤスヤ」

武「はい、おやすみ〜（棒）」

飯「いや、そこは起こそう？」

肥「『土桜』も味よし店主の雰囲気よし。さながら洋食劇場よ。ここも誰かお願い♪ちなみに『THI THI』は月1で通い愛中。何ならALC40度のベトナム焼酎をキープしているもんね」

武「何股なんすか、この酔っ払い〜」

飯「パンと卵に純愛なアナタは何処へ（涙）」

肥「ご安心あれ。『Think』のみずみずしいパンにゾッコンだし、『珈琲ハトヤ』のふわふわ玉子焼きを挟んだサンドイッチだって愛しているわ〜。愛に生きる女、現場から肥田木でしたっ」

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」

2026年1月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

