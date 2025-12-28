お笑い芸人のキンタロー。さんは12月28日、自身のInstagramを更新。衝撃コスプレを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：キンタロー。さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑い芸人のキンタロー。さんは12月28日、自身のInstagramを更新。衝撃のコスプレ姿を披露しました。

【写真】キンタロー。、衝撃コスプレを披露！

「ほんとさあww」「完成度高っ」

キンタロー。さんは「アバター〜二等身ver.〜」とつづり、14枚の写真と1本の動画を投稿。現在3作目となる『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が公開中の大ヒット映画シリーズ『アバター』のコスプレ姿を披露しています。

27日に放送されたバラエティ番組『ドッキリGP』（フジテレビ系）の企画で披露した「いつもの自メイクではなく 遂に特殊メイクさんまで登場」した渾身のコスプレだったことを明かし、「もはやこれはキンタロー。って わからないかなと心配したが…等身で余裕で分かると言う 神はこのために我を2等身の妖精にしたのですね…」と続けました。

コメントでは「ほんとさあww」「クオリティ高すぎー」「天才すぎて年末の疲れが吹き飛びました」「完成度高っ」「似てますね」「スタイルが良いですね」「脚が綺麗‼」「なーーーーーんでもやるんだなぁ。やれるんだなぁ。尊敬」「ホンマにさ〜笑笑最高だね爆笑」「もう世界のキンタローに進化するスピード速すぎる〜最高」「アバタロー」「ラーメン屋で吹きました」と称賛の声が多数寄せられています。

「チョコミント！ よりもア・バ・タ」

同日の別投稿では、アバターのコスプレ姿のキンタロー。さんと、同番組で共演した人気声優ユニット「AiScReam」メンバーとのスリーショットを披露しています。「チョコミント！ よりもア・バ・タ」のネタは娘たちにも好評だったようで、「これでとりあえず思春期までは 母の威厳保てそう」と母としての心境もつづっています。ハイクオリティなキンタロー。さんのコスプレ姿、気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)