「ほんとさあw」キンタロー。、衝撃コスプレ披露で反響！「完成度高っ」「もう世界のキンタロー。」
お笑い芸人のキンタロー。さんは12月28日、自身のInstagramを更新。衝撃のコスプレ姿を披露しました。
【写真】キンタロー。、衝撃コスプレを披露！
27日に放送されたバラエティ番組『ドッキリGP』（フジテレビ系）の企画で披露した「いつもの自メイクではなく 遂に特殊メイクさんまで登場」した渾身のコスプレだったことを明かし、「もはやこれはキンタロー。って わからないかなと心配したが…等身で余裕で分かると言う 神はこのために我を2等身の妖精にしたのですね…」と続けました。
コメントでは「ほんとさあww」「クオリティ高すぎー」「天才すぎて年末の疲れが吹き飛びました」「完成度高っ」「似てますね」「スタイルが良いですね」「脚が綺麗‼」「なーーーーーんでもやるんだなぁ。やれるんだなぁ。尊敬」「ホンマにさ〜笑笑最高だね爆笑」「もう世界のキンタローに進化するスピード速すぎる〜最高」「アバタロー」「ラーメン屋で吹きました」と称賛の声が多数寄せられています。
「ほんとさあww」「完成度高っ」キンタロー。さんは「アバター〜二等身ver.〜」とつづり、14枚の写真と1本の動画を投稿。現在3作目となる『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が公開中の大ヒット映画シリーズ『アバター』のコスプレ姿を披露しています。
