¡Ú¶áµ¦¤ÎÅ·µ¤¡Û£²£¹Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÄ«¤ÏÎä¤¨¤ë¤âÃë´Ö¤Ï´¨¤µÏÂ¤é¤®¡ÈÂçÁÝ½üÆüÏÂ¡É¤Ë¡¡½éÆü¤Î½Ð¤Ï¡©
¡¡£±£²·î£²£¹Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢£±Æü¤Îµ¤²¹º¹Âç¡£Ä«¤ÏÎä¤¨¤ë¤¬¡¢Ãë´Ö¤Ï´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÁÝ½ü¤äÇ¯±Û¤·¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¹¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤éµ¤°µ¤ÎÃ«¤¬Æî²¼¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÉô¤Ç¤ÏÃë²á¤®¤«¤é±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ³¤±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÍë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µþºå¿À¤Ê¤ÉÃæÉô¤Ç¤â¡¢Ìë¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£³£±Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤ÇÀ²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤Ï²Ð¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ç¯Ëö¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤á¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÂçºå¤Ç£±£µ¡î¤Ê¤É¡¢Æü¤¶¤·¤¬ÃÈ¤«¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸µÆü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ï¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Æ½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡£±·î£³Æü¡ÊÅÚ¡Ëº¢¤«¤é¤Ï¿·½Õ´¨ÇÈ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢£Õ¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Ï¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¯¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£