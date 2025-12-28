◇第104回全国高校サッカー選手権大会 開幕戦 徳島市立 4-1 早稲田実業(28日、国立競技場)

3735校の頂点を目指す全国高校サッカー選手権の開幕戦は、徳島県代表の徳島市立が4ゴールをあげて快勝しました。

試合は両チーム無得点で迎えた前半36分、敵陣深くで早稲田実業(東京B)のクリアボールをカットした徳島市立・逢坂翔雅選手が、そのままペナルティーエリアに進入しラストパス。これを芳田翠選手が右足で沈め、試合の均衡を破る大会オープニングゴールを決めました。

徳島市立はそのまま1点リードで前半を折り返すと、後半2分には左サイドからのフリーキックに柏木優一朗選手が頭で合わせて2-0とリードを広げます。

後半早々の追加点で試合のペースを握った徳島市立は、後半15分には東海林蓮選手、後半33分には山本崇斗選手がゴール。試合終了間際には早稲田実業に選手権初ゴールを奪われましたが、4ゴールをあげる快勝で2回戦進出を決めました。

徳島市立は次戦、聖和学園(宮城)vs那覇西(沖縄)の勝者と31日に対戦。第98回大会に記録した最高成績・ベスト8超えを目指します。