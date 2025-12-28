ÅìÌî¹¬¼£¡¢ÊÌ¿Íµé²èÁü¤Ë¶Ã¤¬¤¯¡ª¥¸¥à¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀµÂÎ¤Ï·Ý¿Í¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ ¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ë·Ý¿Í¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Î²èÁü¤Ë¶Ã¤¬¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¡¦ºä¾åÇ¦¤ÈMC¡¦ÅìÌî¤¬·Ý¿Í¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ëÇ¯¤Ë1ÅÙ¤Î¹±Îã´ë²è¡£²áµî¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Ç¡¢¡Ö´éÌÌ¥±¥¬¤·¤Æ¤Æ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö350ml¤Î´Ì¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤é2¸ý¤Ç°û¤á¤ë¡×¤Ê¤Éµ¬³Ê³°¤Î¹ðÇò¤ÇÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¡¦¼ã°æ¤ª¤µ¤à¤¬¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¼ò¹¥¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ºÊ¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê°û¼ò¤òÂ³¤±¡¢ÏÓ¤Ë¤âÄÌÉ÷¤òÈ¯¾É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ª¼ò¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÍÄ¤¤3¿Í¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Uber Eats¤ÎÇÛÃ£°÷¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬¤Û¤ÜËÜ¶È¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ï¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡×¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥à¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥¸¥à¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡£Æ±¥¸¥à¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½Ð±é¿Ø¤ÏÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¤ä¤ó¡ªÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ª¥â¥í¥¤¡×¤È¶ÄÅ·¤·¡¢ºä¾å¤â¡ÖÈ¿Â§¤À¤è¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥à¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤è¤êÀè¤Ë¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÚ¤ì¤·¤¿¤ê¡¢½àÈ÷±¿Æ°¤ÇÆâ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤òÃÇÎö¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢ÅìÌî¤âÂç¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£