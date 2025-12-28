RIP¡¡SLYME¡¦ILMARI¡¡Number¡²i¤È¥³¥é¥Ü¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRIP¡¡SLYME¡×¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTOKYO CLASSIC¡×¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì»þ³èÆ°µÙ»ß¤â¡¢22Ç¯4·î¤«¤éRYO-Z¡¢ILMARI¡¢FUMIYA¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¡£25Ç¯4·î¤«¤é26Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É²»³ÚÆÃÈÖ¡ÖFNS²ÎÍØº×¡×¤Ç¤ÏNumber¡²i¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¡Ö³Ú±à¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ILMARI¤Ï¡¢¡ÖNumber¡²i¤Îi¤ÏILMARI¤Îi¡×¤È¤ª¤É¤±¡¢¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤¦¤Á¤Î4ºÐ¤Î»Ò¶¡¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£