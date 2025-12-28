水瓶座・女性の運勢

一度自分の原点に立ち返りたい。そんな気持ちや衝動が強まるときかもしれません。ここまでの水瓶座はおおいに周囲の期待に応えて頑張ってきましたが、そういう経緯を通じ「本当に自分が大事にすべきことは？」が俄然、気になりだしたのでしょう。いまやってみたいことがあるなら、ジャンルにかかわらずいったん突き詰めてみてOKです。その行動を通じ、自分の深い部分に触れるのが目的なので、内容は何でもOKです。黙々と取り組む運動は非常に効果的。同じく整理整頓もいいですね。どちらも自分のペースで納得のいくようにやりましょう。

水瓶座・男性の運勢

自分のなかにある深い感情、欲求を思い出していきたいとき。長く忙しい時期を過ごし、周囲の期待に応えてきた水瓶座ですが、ここからは「自分自身がどう感じているか」を深く知る必要があります。それを集中して思い出していくための期間がいま。内面に意識が向き、高い集中力も発揮できる時期なので、直感を信じ、いま惹かれるものに一度はまってみてください。その行動のなかで自分の求めるものにも気づけるはず。人には理解されにくいので、誰とも共有せず黙々とやるのがいいですね。筋トレ、運動全般をするのもベスト。