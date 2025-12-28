¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦±åÇ°JAP¡¡ÍèÇ¯2·î¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡¡¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³®ÀûMC MCbattle¡×¼çºÅ¼Ô
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î±åÇ°JAP¤¬28Æü¤Ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ÍèÇ¯2·î21Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¡¢°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±åÇ°JAP¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Íµ¤¤ÎMC¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³®ÀûMC MCbattle¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£
¡¡±åÇ°JAP¤Ï¡Ö³®ÀûMC MCbattle¡×¤Î¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡Ö³®ÀûMCbattle¼çºÅ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë±åÇ°JAP¤È¤·¤Æ¤ÎÁ´¤Æ¤Î³èÆ°¤ò2·î21Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¡¢°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿MC¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³®ÀûMCbattle¼çºÅ¡¢¤½¤·¤Æ±åÇ°JAP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿´ü´Ö¤Ï
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢Ä¾ÀÜ¤´Êó¹ð¤¬½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤âÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤´Êó¹ð¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÍ¤êÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡