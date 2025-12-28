ÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤¿Ç®¤¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆ®»Ö¤ÏÉÔÌÇ¡ª¡¿¿ÍÎà¤ÎÈ¾¿ô¤¬¤Á¤¤¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2°
¡Ø¿ÍÎà¤ÎÈ¾¿ô¤¬¤Á¤¤¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¡Ù¡Ê¤ª¤ª¤Ä¤« ¤Á¤ç¤ó/KADOKAWA¡ËÂè16²ó¡ÚÁ´18²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿ÍÎà¤ÎÈ¾¿ô¤¬¤Á¤¤¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤¢¤ëÆü¡¢¿ÍÎà¤ÎÈ¾¿ô¤¬Ææ¤ÎÀ¸¤Êª¡Ö¤Á¤¤¤³¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Ïº®Íð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡¢¸µ¤Î»Ñ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤âÉÔÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¿Í¡¹¤Ï¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¤Á¤¤¤³¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡ª ¿ÍÎà¤ÎÈ¾¿ô¤Á¤¤¤³¤È»Ä¤µ¤ì¤¿È¾¿ô¤Î¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬¸ò¤ï¤ê¤¢¤¦¡¢¥¥å¡¼¥È¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡Ø¿ÍÎà¤ÎÈ¾¿ô¤¬¤Á¤¤¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤1´¬¤ÎºÆ·ÇºÜ¤Ë¡¢ºÇ¿·2´¬¤è¤ê¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿ÍÎà¤ÎÈ¾¿ô¤¬¤Á¤¤¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤¢¤ëÆü¡¢¿ÍÎà¤ÎÈ¾¿ô¤¬Ææ¤ÎÀ¸¤Êª¡Ö¤Á¤¤¤³¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Ïº®Íð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡¢¸µ¤Î»Ñ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤âÉÔÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¿Í¡¹¤Ï¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¤Á¤¤¤³¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡ª ¿ÍÎà¤ÎÈ¾¿ô¤Á¤¤¤³¤È»Ä¤µ¤ì¤¿È¾¿ô¤Î¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬¸ò¤ï¤ê¤¢¤¦¡¢¥¥å¡¼¥È¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡Ø¿ÍÎà¤ÎÈ¾¿ô¤¬¤Á¤¤¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤1´¬¤ÎºÆ·ÇºÜ¤Ë¡¢ºÇ¿·2´¬¤è¤ê¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£