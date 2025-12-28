WIN5¤Ï27Ëü±ßÄ¶¤ÎÊ§Ìá¤·¡ÄÍÇÏµÇ°¤Ï3ºÐÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬Â×´§
¡¡12·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WIN5¤Ï3518É¼ÅªÃæ¤Ç¡¢27Ëü9620±ß¤ÎÊ§Ìá¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦ÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢3ºÐÇÏ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬²÷¾¡¡£1ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï4Ãå¤ËÇÔ¤ìÏ¢ÇÆ¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û3ºÐÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬Ä¾Àþ°ìµ¤¤Îº¹¤·ÀÚ¤ê¡ªC.¥Ç¥à¡¼¥í¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤3518É¼ÅªÃæ
1¥ì¡¼¥¹ÌÜ
Ãæ»³9R¡¡¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×
¥³¡¼¥Á¥§¥é¥Ð¥ì¡¼
Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤
2¥ì¡¼¥¹ÌÜ
ºå¿À10R¡¡¥µ¥ó¥¯¥Õ¥ëS
¥í¡¼¥é¥ó¥É¥Ð¥í¡¼¥º
Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤
3¥ì¡¼¥¹ÌÜ
Ãæ»³10R¡¡¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ëS
¥«¥ó¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥é
Ã±¾¡8ÈÖ¿Íµ¤
4¥ì¡¼¥¹ÌÜ
ºå¿À11R¡¡¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼S
¥Î¡¼¥Ö¥ë¥í¥¸¥ã¡¼
Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤
5¥ì¡¼¥¹ÌÜ
Ãæ»³11R¡¡ÍÇÏµÇ°
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë
Ã±¾¡3ÈÖ¿Íµ¤
ÅªÃæÇÏÈÖ¡¡6-7-10-3-4
Ê§Ìá¶â¡¡27Ëü9620±ß
ÅªÃæÉ¼¿ô¡¡3518É¼
¢¨¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤