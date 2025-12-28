田中れいな、ミニスカで美脚スラリ オフショルニットコーデに「スタイル良すぎ」「デコルテ綺麗」とファン歓喜
【モデルプレス＝2025/12/28】元モーニング娘。の田中れいなが12月27日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカートの衣装を公開し、反響が寄せられている。
【写真】36歳元モー娘。「お肌が真っ白でツヤツヤ」美脚際立つ肌見せコーデ
田中は「きのうは年内最後のときめきファンファーレでした」と綴り、自身が出演するABEMA「ときめきファンファーレ」のオフショットを公開。赤のオフショルダーニットに黒のミニスカートとブーツを合わせ、美しいデコルテと真っ直ぐに伸びた脚を披露した。
この投稿には「脚が綺麗」「オフショル似合う」「お肌が真っ白でツヤツヤ」「美しすぎる」「メイクも可愛い」「華やかで素敵」「デコルテ綺麗」「お人形さんみたい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
