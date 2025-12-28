元SKE48大場美奈、夫・ロッテ石川柊太投手＆息子とのくまコーデ披露「素敵な家族」「お揃いで可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/28】元SKE48の大場美奈が12月27日、自身のInstagramを更新。夫で千葉ロッテマリーンズ・石川柊太投手と、長男との家族3ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元SKE、野球選手夫＆子どもとお揃いくまコーデ
大場は「お誕生日おめでとう！」と綴り、12月27日に34歳の誕生日を迎えた石川投手を祝福。家族3人がくまモチーフのトップスを着用した仲睦まじい家族ショットを公開した。「どんなに些細なことでもいつも向き合ってくれてありがとう」「夫としても、パパとしても、人として心から尊敬してます。34歳も全力で応援してます」と感謝と愛情を込めたメッセージを綴っている。
この投稿に、ファンからは「幸せな空気感が伝わってくる」「素敵な家族ショットでほっこりした」「おめでとうございます！」「尊敬し合える関係性が理想的」「お揃いで可愛すぎる」「センス抜群な家族写真」といったコメントが寄せられている。
大場は、石川投手と2023年に結婚。2024年12月27日、自身のYouTubeチャンネルにて、不妊治療を経て第1子を授かったことを発表し、2025年5月1日に第1子長男が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
