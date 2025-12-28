¡ÖÔÜ²¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÔÜ²¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÔÜ²¼¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤ëÃÏÌ¾¤Ç¡¢Åú¤¨¤Ï4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÔÜ²¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÔÜ²¼¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÆîÂÊÁ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆîÂÊÁ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂÊÁÆ½¡×¤Ï¡¢ÊÁÊ¿Ìî¤ä±ó¤¯¤ËÉÙ»Î»³¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£
³«Êü´¶¤¢¤ë·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤äÅ¸Ë¾¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÃÏÌ¾¼Åµ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù
¡¦¡ØNEWT¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô