【野菜室・冷凍室】掃除してもすぐ汚れる…200人に聞いた「冷蔵庫収納の悩み」解決策

冷蔵庫を開けたときに「なんだか散らかって見える」「これいつ買ったっけ？」なんて感じた経験ありませんか？ 気をつけているつもりでも、あの限られたスペースを上手に使うのって意外とむずかしいものです。

そこで今回、人気ウェブサイト『台所図鑑』が200人の方に冷蔵庫収納の悩みについてアンケートを実施。寄せられたリアルなお悩みをピックアップし、すぐ試せる具体的なアドバイスを整理収納アドバイザーさんに聞いてみました。

「ドアポケット」と「冷蔵室」の収納ポイントについて伺った前編に引き続き、後編では「野菜室」「冷凍室」についてをご紹介！「もっとスッキリさせたい」「使いやすい冷蔵庫にしたい」そんな方のヒントになれば嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。

【アンケート調査概要】

実施年月：2025年9月末

調査対象：20代〜60代（性別は未集計）

収集方法：SNS・インターネット調査（クラウドソーシングサービス）

回答者数：200人

※紹介しているコメントは別調査で得られた回答も含みます。また、読みやすくするために一部編集している箇所があります。

【話をうかがったのは……】

整理収納アドバイザー・おなみさん

オンラインで家まるごと片付けきる整理収納アドバイザー。家中の“めんどくさい”を仕組みで解決し、きげんよく暮らせる毎日を叶えます。

野菜室の収納で困っていることは？

アンケートによると、野菜室の収納でよくあるお悩みは、上から順に「ごちゃつく」「奥のものが取り出しにくい」「収納量が足りない」 がトップ3という結果に。続く「野菜がすぐ傷む」は適切な保存ができていない可能性もありそう。

そのほかの項目は、上位の悩みとつながっているケースが多いかもしれません。

野菜室の収納ポイントは？

整理収納アドバイザー・おなみさん（以下おなみさん）：学校で撮影した航空写真のように、上から全部の顔（野菜）が見えるようにすることです。積み重ねることは避けて、自立しないものは仕切りやカゴなどを上手く利用してみてください。

野菜室のお悩み（1）

野菜くずなどの小さなゴミがたまりやすい。掃除してもすぐに汚れるのでイライラする。

（30代／4人暮らし／片開き／週2〜3回）

おなみさん：100均のガゼットバッグ（紙袋）がおすすめです。汚れたら交換するだけでOKなので、コスパもタイパも◎。サイズが豊富で組み合わせやすく、折るだけで高さも調整できて、上からも見やすい、出し入れや管理がスムーズになるなど、いいことずくめです。

野菜室のお悩み（2）

100均で買った「野菜が長持ちする袋」や新聞紙に包みなおして入れているのですが、同じ形状のものがいくつもあって、どれがなにか分からなくなり、結局ダメにしてしまいます。

（60代／1人暮らし／観音開き／ほぼ毎日）

おなみさん：「なにをどこに置くか」が決まっていないのかもしれませんね。ざっくりとジャンル分けしてカゴなどで仕切る、ジャンルごとに袋の色を変える、などを試してみてください。

消費量より購入量が多い可能性もあるので、お買い物の際に「使い切れるか」を意識する、冷凍できる野菜なら冷凍保存する、なども併せて検討してみてください。

野菜室のお悩み（3）

キャベツや白菜など、大きい葉物を丸ごと入れられない。物価高もあるのでなるべくカットしたものは買いたくない。

（40代／1人暮らし／片開き／週2〜3回）

おなみさん：丸ごと買っても使い切れている、ということですよね。使い方がお上手でうらやましい！ 収納とは少しずれるかもしれませんが、買ったら半分だけ切ってすぐ調理する、新聞紙に包んで涼しい場所に立てて保存する、などは試されましたか？

前者は作り置きもできて一石二鳥、後者は季節や野菜の種類によって向き不向きがあるうえに「丸ごと（カット前）」限定にはなりますが、効果絶大だと思います。

冷凍室の収納で困っていることは？

アンケートによると、冷凍室の収納でよくあるお悩みは、上から順に「ごちゃつく」「収納量が足りない」「奥にあるものが取り出しにくい」 がトップ3という結果に。いずれも、積み重ね収納で中身が見えにくくなることや、仕切りが足りないことが背景にあると考えられます。

そのほかの項目も、収納スペースがうまく作れず分類があいまいである、といった可能性がありそうです。

冷凍室の収納ポイントは？

おなみさん：立てることを意識しましょう。どんどん重ねてしまうと探す時間がかかり「めんどくさい」に繋がってしまうからです。

冷凍うどんが入るくらいの収納カゴがあれば便利ですが、「きっちりやらなければ……」と力（りき）みすぎなくていいと思います。とにかく立てる。「地層」にしなければ、冷凍室はなんとかなります！

冷凍室のお悩み（1）

引き出しや仕切りが多いことが決め手になり（冷蔵庫を）購入したが、実際はそれらが収納量を下げており、見た目より食品が入らなかった。安い家電ではないので、すぐに買い替えることもできず、良いアイデアがあれば知りたい。

（30代／5人暮らし／観音開き／週2〜3回）

おなみさん：収納のための部屋や仕切りと割り切って、ジャンル別で管理してみるのはどうでしょうか。仕切りは制限のように感じるかもしれませんが、迷わず戻せる目印にもなります。

いま使っている冷蔵庫のままでも、少し仕組みを整えるだけでぐっと使いやすくなるはず。ご家族が多いと大変だとは思いますが、ぜひチャレンジしてみてください。

冷凍室のお悩み（2）

「立てて収納したほうがいい」と聞いて試してみたけど、いつの間にか倒れてぐちゃぐちゃになる。私に合う収納方法を知りたいです。

（40代／2人暮らし／片開き／週1回）

おなみさん：支えが足りないだけかもしれません。ファイルボックスやブックエンドなどを使って「倒れない仕組み」を足したり、カゴを並べて「区切ること」を意識したりすると、見違えるくらい安定すると思います。

意外と多かった「家族がぐちゃぐちゃにしてしまう」の改善策は？

──収納そのものとは別に「家族がぐちゃぐちゃにしてしまう」「気づくと置き場所が変わっている」といったお悩みも多く寄せられました。改善策はありますか？

おなみさん：できれば「なぜそこに置いたのか」を聞いてみたいですね。けっして責めるためではなく、その人にとってはいまの収納環境が合ってないだけかもしれないからです。

とはいえ、ご家庭によっては対話の時間を取るのが難しいこともありますよね。その場合は、戻すときにめんどくさくない仕組みをつくることから始めましょう。

戻す作業って、目的を果たしたあとだからこそ腰が重くなりやすいんです。ケースに入れる・ざっくりラベリングするなど、小さな仕組みをプラスすることで続けやすくなると思います。

一気にやるのは腰が重いけど

冷蔵庫は1日に何度も利用する家電です。庫内が整っていると、ものがすぐ見つかるだけでなく、食品ロスを防げたり、節電にもつながったりといいことずくめ。

でも、全部を一気に整えるのは、なかなか腰が上がらないものです。まずは「ドアポケットだけ」「チルド室だけ」など、小さなエリアから見直してみませんか？

「少しだけでも整えてみよう」という小さな一歩で、キッチン作業が快適になるかもしれませんよ。

※当記事は複数のアンケートをもとに人気ウェブサイト『台所図鑑』がまとめた記事コンテンツです。

※紹介した商品や効果は使用環境などで異なり、保証するものではありません。ご購入の際は、各商品の公式情報やレビューなどをご確認のうえでご判断ください。

