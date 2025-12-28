¤³¤ì¤Ï¾è¤êÆ¨¤²¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡ªÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤ÇÁª¤Ö2025Ç¯¤Î10Âæ¡ÚÆüËÜÈÇÊÔ½¸Ä¹¥³¥é¥à#62¸åÊÔ¡Û
Á°ÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿5¡Á10°Ì
2025Ç¯¤Ë»î¾è¤·¤¿72Âæ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ø¾è¤êÆ¨¤²¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤òÉ®¼Ô¤ÎÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎDNA¤òÆ§½±¡ª¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌÌÌÜÌöÇ¡¤Ê¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È600¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¡Á´39Ëç
Á°ÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿5¡Á10°Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
º£²ó¤Ï2025Ç¯¤Ë»î¾è¤·¤¿72Âæ¤«¤é¡Ø°ìÈÖ¾è¤êÆ¨¤²¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ Ê¿°æÂç²ð
10°Ì¥¹¥º¥¡¦¥¹¥¤¥Õ¥È
9°Ì¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼RF
7°Ì¥Ü¥ë¥ÜEX30
7°Ì¥¸¥ã¥¬¡¼F¥¿¥¤¥×
5°Ì¥ë¥Î¡¼¡¦¥«¥ó¥°¡¼
5°Ì¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥é
3°Ì¡§¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é10ÅÀ¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ë4/¥Õ¥¡¥ó4/´¶¿´2¡Ë
Â³¤¤¤Æ¤ÏÆ±Î¨3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¤È»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤¤¤º¤ì¤â4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¥¿¡¼¥ÜSE¤òÊÌÆü¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£2²ó¤È¤â»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¹¥¤¤À¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Àº¿ÀÅª¤ËÏ©ÌÌ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤Ï¼Â¤Ë¥í¡¼¥¿¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤é¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ï¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÂç¤¤ÊÂ»¼º¤À¡£ºÇ¸å¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¤È¤·¤Æ1Âæ¤À¤±Áª¤Ö¤Ê¤é¡¢³Î¼Â¤ËÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¡£
3°Ì¡§¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é Ê¿°æÂç²ð
3°Ì¡§¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È600¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É10ÅÀ¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ë5/¥Õ¥¡¥ó2/´¶¿´3¡Ë
¤³¤ì¤ÏÁ°²ó¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢µ²±¤¬¿·¤·¤¤¤Î¤â½ç°Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î600¤ä500¤ÎDNA¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤Î500¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌÌÌÜÌöÇ¡¤À¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏÌ¾µ¡¤ÎÍ½´¶¡£1°Ì¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¡§¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È600¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É Ê¿°æÂç²ð
2°Ì¡§¥Û¥ó¥À¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É11ÅÀ¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ë1/¥Õ¥¡¥ó5/´¶¿´5¡Ë
¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º»î¾è¥³¡¼¥¹¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¸æÅÂ¾ì¤«¤éÅìÌ¾¹âÂ®¡¢¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¡¢°ËÆ¦½Ä´ÓÆ»¤òÈ´¤±¤Æ¡¢¹ñÆ»1¹æÀþ¤ÇÈ¢º¬ÊýÌÌ¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢°²¥Î¸Ð¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤òÈ´¤±¡¢¸æÅÂ¾ì¤ØÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯¶Ê¤¬¤ê¡¢Ãæ´Ö²ÃÂ®¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¥Û¥ó¥À¤¬Ì¤Íè¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤«¥¤¥Þ¥¤¥ÁÀ¤´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¾è¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
2°Ì¡§¥Û¥ó¥À¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É Ê¿°æÂç²ð
ÈÖ³°¡§¥Û¥ó¥ÀN-ONE e:
¥Û¥ó¥À¤«¤é2ÂæÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç»¶¡¹Çº¤ó¤À¤¢¤²¤¯³°¤·¤¿¤¬¡¢AUTOCAR JAPANÊÔ½¸Ä¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¿¿·õ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎEV¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿N-ONE e:¤Ïº£Ç¯¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥«¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊä½õ¶âÍê¤ê¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¤ê¤Ê¤¤EV¤Ï¡¢ÉáµÚ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢EV¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³è¤«¤·¤Æ¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î¥Ü¥ë¥ÜEX30¤ä¥¢¥¦¥Ç¥£A6 e¥È¥í¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎN-ONE e:¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
ÈÖ³°¡§¥Û¥ó¥ÀN-ONE e: Ê¿°æÂç²ð
°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤Ï¸ªÉª¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬½÷À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¹¥¤ß¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢°ìÅÙ¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È°ìÀ¸»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤µ¡Ç½¤Ï¾Ê¤¯¤Ê¤É¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Î¼«Á³¤ÊÁö¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Âð¤Ë200V¤Î½¼ÅÅ´Ä¶¤ò»ý¤ÄÀÅ²¬¸©ÅìÉôºß½»¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¡¢¶á½ê¤Ç¾è¤ë¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÏBYD¤«¤é¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Û¥Ã¥È¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£N-ONE e:¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
1°Ì¡§¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥¤¥×¥·¥í¥ó12ÅÀ¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ë5/¥Õ¥¡¥ó3/´¶¿´4¡Ë
¤ª¤¤¤ª¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤¿¤áÂ©¤¬Ê¹¤³¤¨¤½¤¦¤Ê·ë²Ì¤À¤¬¡¢ÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç¤ÈºÇ½é¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Ç°¤Î¤¿¤áÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢É®¼Ô¤Ï2006Ç¯¤Ë¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥¤¥×¥·¥í¥ó¡¦¥â¥â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿·¼Ö¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤âº¸¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢MT¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¼Ö¤ò¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢MT¤Ç¤³¤½¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¾¤Î¹àÌÜ¤òËþ¤¿¤¹¥¤¥×¥·¥í¥ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¤°¤Ã¤È¤¤Æ¤¤¤ë¡£
1°Ì¡§¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥¤¥×¥·¥í¥ó Ê¿°æÂç²ð
¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¼Ì¿¿¤Ç¸«¤¿»þ¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥È¥é¥È¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤¢¤¿¤ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤â³Ð¤¨¤¿¤¬¡¢¼Â¼Ö¤Ï¥é¥ó¥Á¥¢¤é¤·¤¯¾åÉÊ¤Ç¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÆâÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¿§¸¯¤¤¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤¢¤Á¤ã¤¡¡Á¡¢¤³¤ì¤Ï¾è¤êÆ¨¤²¤·¤¿¤¤¡ª
¡Ä¡Ä·ë¶É¾è¤êÆ¨¤²¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÌµ»ö¤ËÇ¯ËöºÇ¸å¤Î¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤¨¤¿2025Ç¯¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
2026Ç¯¤â¤½¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤Ä¤Ä¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ÎAUTOCAR JAPAN¤´°¦ÆÉ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ¯Æâ¤âµ»ö¸ø³«¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÇ¯Ëö¤Î¤´°§»¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤ÇÁª¤Ö¾è¤êÆ¨¤²¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ2025¥Ù¥¹¥È10
½ç°Ì/¼ÖÌ¾/¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊS¡Ë/¥Õ¥¡¥ó¡ÊF¡Ë/´¶¿´¡ÊI¡Ë/¹ç·×ÅÀ
1°Ì¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥¤¥×¥·¥í¥ó¡¡5S/3F/4I¡¡12ÅÀ
2°Ì¥Û¥ó¥À¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡¡1S/5F/5I 11ÅÀ
3°Ì¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¡4S/4F/2I¡¡10ÅÀ
3°Ì¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È600¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¡5S/2F/3I¡¡10ÅÀ
5°Ì¥ë¥Î¡¼¡¦¥«¥ó¥°¡¼¡¡3S/1F/5I¡¡9ÅÀ
5°Ì¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥é¡¡1S/5F/3I¡¡9ÅÀ
7°Ì¥Ü¥ë¥ÜEX30¡¡3S/1F/4I¡¡8ÅÀ
7°Ì¥¸¥ã¥¬¡¼F¥¿¥¤¥×¡¡2S/4F/2I¡¡8ÅÀ
9°Ì¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼RF¡¡4S/2F/1I¡¡7ÅÀ
10°Ì¥¹¥º¥¡¦¥¹¥¤¥Õ¥È¡¡2S/3F/1I¡¡6ÅÀ
¡ö¤³¤Á¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ®¼Ô¤Î¹¥¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÍ¥Îô¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
