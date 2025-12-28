¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¡BiSH»þÂå¤Î¹ÈÇò¤Ç¸å²ù¡¡¡Öµã¤¤ï¤á¤¤¤¿¡×ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBiSH¡×°ÊÍè¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï½é¤Î¹ÈÇò¤È¤Ê¤ë¡£¥½¥í½é¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¡ÖJapan¡¡Songs¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¼ó°Ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡½On¡¡The¡¡Way¡×¤ò²Î¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ç¯¤Ë1²ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢ÃÑ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡BiSH¤Ç½Ð¤¿¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢¸å²ù¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖBiSH¤Î»þ¤Ë°ìÅÙ½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤½¤¦¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤±¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢µã¤¤ï¤á¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ÆÄ©¤â¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÆ¦Æý¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¡£ºÇÄã2¸Ä¤Ï¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¡Ä¡×¤ÈÍßÄ¥¤ê¤ÊÌÑÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¤¨¡Á¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¥Î¥Ö¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£