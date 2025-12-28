◇G1有馬記念（2025年12月28日 中山芝2500メートル）

3歳から8歳まで各世代の実力馬が顔をそろえたG1「有馬記念」が28日に中山競馬場で行われ、単勝5番人気のジャスティンパレスは7着だった。

レースは単勝3番人気のミュージアムマイルが制し、皐月賞に続く2つ目のG1制覇を飾った。2着は12番人気のコスモキュランダ、3着は2番人気のダノンデサイル。勝ち時計は2分31秒5。史上初の牝馬による有馬記念連覇を狙った1番人気のレガレイラは4着に終わった。

ラストランで有終の美を飾ることはできなかったが、最後のレースを終えたジャスティンパレスにスタンドから大きな大きな拍手が降り注いだ。騎乗した団野は「ゲートの中立は良かったが、出てから進みが悪く後手後手になってしまいやりたい競馬ができなかった。残念です」と言葉を絞り出した。

▼有馬記念 1956年に日本中央競馬会の第2代理事長・有馬頼寧の提案で創設された中山グランプリが前身。57年に急逝した理事長の功績を称えて改名。ファン投票で出走馬を選ぶ方式や年末の大一番として知られる暮れの風物詩。1着賞金は5億円。