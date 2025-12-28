¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡¡¥¬¥Á¤Ç¼«Âð¤Ë¡Ö7Âæ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²ÈÅÅ¡¡¡Ö¼ÙËâ¤À¤í¡©¡×¤Î°ìÌÐ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¼«Ëý¤¬¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ê¥¢¥ë¤Ë¼«Âð¤Ë7ÂæÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÈÅÅ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²ÈÅÅ¤Î¥²¥ó¥Ð¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎÅÅµ¤³¹¤Ç¥í¥±¡£Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç²ÈÅÅ¤òÇã¤¤´¹¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÏÃÂê¤Î²ÈÅÅ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç²ÈÅÅ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¶õµ¤À¶¾ô²Ã¼¾´ï¤¬ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö10Âæ¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¤¬¡¢»³Æâ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¥ë¥ó¥Ð¤¬7Âæ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°ìÌÐ¤â¡Ö¼ÙËâ¤À¤í¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤¬¡¢ÁêÊý¤ÎßÀ²È¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤·¤ç¡£ËÜÅö¤Ë7Âæ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥¬¥Á¤Î¿ô¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç»³Æâ¤Ï¡ÖÅÔÆâ¤ÇÊ¿ÊÆ¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢Â¿Ê¬ËÍ¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ï¡È¥ë¥ó¥ÐÎ¨¡É¤Î¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¡¢°ìÌÐ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£