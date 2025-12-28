¥¬¥ó¥À¥à·Ý¿Í¡¦¼ã°æ¤ª¤µ¤à¡¢ÏÓ¤Ë¡ÈÄËÉ÷¡É¤òÈ¯¾É¡Ö¤³¤ó¤Ê¿§¤Ê¤ë¤Î¡©¡× ¥É¥ó°ú¤°û¼ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡Ä¡×
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¼ã°æ¤ª¤µ¤à¡Ê52¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ø¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡Ù¡Ê¸å0¡§59¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê¤ª²È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¢ö¡×¼ã°æ¤ª¤µ¤à¤¬¤ï¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿¡È¤ª¿Í·Á¤Î²È¡É
¡¡º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤Ëºä¾åÇ¦¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÇ¯Ëö¹±Îã¡ª¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥Ý¥í¥ê¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¼ã°æ¤Ï¡¢Æ±´ë²è¤Î¾ïÏ¢¡£ÎãÇ¯¡ÖÏÓ¤Ë¤âÄËÉ÷¤òÈ¯¾É¡×¤È¶á¶·¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¿§¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¼ã°æ¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤È¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ï7¡ó¤Î¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¼ã°æ¤Ï¡Ö350ml¤Ï¤Õ¤¿¸ý¡×¤Ç°û¤à¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡Ä¡×¤È°ìÆ±¥É¥ó°ú¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¥¸¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂÀ¤â¤âÆâÂ¦¤Î¶Ú¤ÎÃÇÎö¡×¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¡¼¥¬¡¦TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£
