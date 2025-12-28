²ð¸î¤Î¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤òµÁÌ³²½¤Ø¡¡¿¦°÷ÊÝ¸îÁÀ¤¤¸üÏ«¾Ê¡¢¼ê°ú¤â²þÄê
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î²ð¸î»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¤ÎÂÐºö¤ò±¿±Ä´ð½à¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Á´´ë¶È¤Ë¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤òµÁÌ³²½¤¹¤ë´ØÏ¢Ë¡¤ÎÀ®Î©¤ò¼õ¤±¤¿ÂÐ±þ¤Ç¡¢ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Î¿¦°÷¤òÊÝ¸î¤·¡¢Î¥¿¦¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¡£²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤Ï¹âÎð¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë¿¦°÷¤Ø¤ÎË½¸À¤ä²áÅÙ¤ÊÍ×µá¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î¼ê°ú¤â²þÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡Ö²ð¸îÏ«Æ¯°ÂÄê¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ÏË¬Ìä²ð¸î°÷¤Î30.4¡ó¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î18.6¡ó¤Ë¾å¤ë¡£ÆâÍÆ¤Ï¡ÖÂçÀ¼¤òÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¡¢ÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¡×¤ä¡ÖÂº¸·¤ä¿Í³Ê¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¡×¡ÖÅ¬Àµ¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤¿ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä´ð½à¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÂÐºö¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Ï¿ä¾©¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²þÀµÏ«Æ¯»ÜºöÁí¹ç¿ä¿ÊË¡¤Ê¤É¤ÎÀ®Î©¤ËÈ¼¤¤¡¢¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤âµÁÌ³¤È¤¹¤ë¤è¤¦±¿±Ä´ð½à¤ò¸«Ä¾¤¹¡£