²¡ÀÚ¤â¤¨¡¡¡ÖÄ¹ÃË¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¹Ô¤Àè¤¬·ã½Â!!¡¡É×¡¦Í°°æ½¨¾Ï¡õ»Ò¶¡¤¿¤Á²ÈÂ²Î¹¹ÔS
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î²¡ÀÚ¤â¤¨¡Ê45¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æü¸÷¤Ø¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡²¡ÀÚ¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤¬Îò»Ë¤äÀï¹ñÉð¾¤ÎËÜ¤äÌ¡²è¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£»ä¤âÉ×¤âÆü¸÷¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô°ÊÍè¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Ä¤Ä¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä³Ø¤Ó¤âÆÀ¤é¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÎ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²Î¹¹Ô¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÅì¾ÈµÜ¤Î¹ë²Ú°¼à¥¤Ê·úÃÛ¤äßê¤Ó¤ä¤«¤µ¡¢Ä¦¹ï¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¤È´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åì¾ÈµÜ¤ÎÊõÊªÅÂ¤Ç¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Ê¤¦¤Á¤ÏÄ¹½÷¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡²¡ÀÚ¤Ï¡¢¸½ºßÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍ°°æ½¨¾Ï¤È2016Ç¯¤Ë·ëº§¡£18Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢21Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ÎÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡£