¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û´äºê¹¨Èþ37Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×²Î¾§¤Ø¡ÖÀÎ¤Ï¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ28Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
¹ÈÇò¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤Ç¡¢37Ç¯¤Ö¤ê15²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë´äºê¹¨Èþ¡Ê67¡Ë¤Ï¡ÖÀ»Êì¡Ê¥Þ¥É¥ó¥Ê¡Ë¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¡Ê58¡Ë¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£Æ±¶Ê¤Î²Î¾§¤Ï82Ç¯°ÊÍè¡¢43Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¡£
º°¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤È¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥·¥Ã¥¯¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¤ÇÅÐÃÅ¤·¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯37Ç¯¤Ö¤ê¡£ËÜÈÖÅöÆü¤Î¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Î¤¤Ç¼¤á¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÏHANA¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ÀÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£üâ¶¶¿¿Íü»Ò¤äÉÛ»ÜÌÀ¤éµìÃÎ¤ÎÃç´Ö¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
37Ç¯Á°¤Ï¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤âÆ±¤¸31Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄë·à¤Ç¥ì¥³Âç¤Î¥ê¥Ï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢NHK¤ËÌá¤Ã¤Æ¹ÈÇò¥ê¥Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ËÄë·à¤ÇËÜÈÖ¡£Çò¥Ð¥¤¤ÎÀèÆ³¤ÇºÆ¤Ó¹ÈÇò¤Î²ñ¾ì¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡£
°áÁõ¤Ï¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éµÞ¤¤¤Ç¥É¥ì¥¹¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¡£¡Ö30Æü¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿§¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¤¹¡×¡£
50Ç¯¤Î²Î¼ê¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Î¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÈáÁÔ´¶¤Ê¤¯¤³¤Î50Ç¯¤Ç¤¤¿¡£»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤À¤±¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Î¡Êº£Ç¯¡Ë4·î25Æü¤Ë¤Ï¡Ê50¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¡Ë2000¿Í¤È¤ª½Ë¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
11·î¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÌó1¥«·î´Ö¡¢É¡À¼¤À¤Ã¤¿¤¬º£¤ÏÉüÄ´¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Êµ¼Ô²ñ¸«¤âÀÎ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï±þ±ç¹çÀï¤¬¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤Ï¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¡Ø¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¤ò¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÅçÁÒ¡ÊÀéÂå»Ò¡Ë¤µ¤ó°Ê³°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡ÖË»¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¡£¤³¤¦¤¤¤¦²Î¤¤Ç¼¤á¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¡×¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö²Î¡×¤Ç¡Ö²Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÉ±¤Î·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£