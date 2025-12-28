【義実家へ帰省、ムリ〜！】都会vs田舎。嫁からの疎遠通告！ナゼ【第2話まんが】#ママスタショート
お正月が待ち遠しかった思い出は遥か遠く、いまや「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、次男の嫁から掛かってきた電話によって起こった一件です。
嫁「お義母さん、私……今後は帰省やめます」
嫁からの「疎遠通告」。何の前触れもなく起こったこの通告に、義母は頭が真っ白に。突然何を言い出すのかと聞いても答えは返ってくることもなく電話は切れたのです。
嫁たちとの関係はいたって良好……のはずだった。慌てて次男に電話をして直接話を聞いてみることに。
次男「……他にも理由があるんだ……」
言葉を濁すように突きつけられた次男の言葉。都会の若いお嫁さんには田舎の水は合わなかったのかもしれません。我慢に我慢を重ね今回の決断に至ったのではないでしょうか。しかし一体何が嫁に疎遠通告までさせたのか。気になりますね。
みなさんも、お正月の義実家への帰省が「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、次男の嫁から掛かってきた電話によって起こった一件です。
嫁「お義母さん、私……今後は帰省やめます」
嫁からの「疎遠通告」。何の前触れもなく起こったこの通告に、義母は頭が真っ白に。突然何を言い出すのかと聞いても答えは返ってくることもなく電話は切れたのです。
次男「……他にも理由があるんだ……」
言葉を濁すように突きつけられた次男の言葉。都会の若いお嫁さんには田舎の水は合わなかったのかもしれません。我慢に我慢を重ね今回の決断に至ったのではないでしょうか。しかし一体何が嫁に疎遠通告までさせたのか。気になりますね。
みなさんも、お正月の義実家への帰省が「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部