¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó(61)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤ÆÂÐÀï·Ð¸³¤â¤¢¤ëÌÁÍ§¤Î¶á¶·¤ò¥¢¥Ã¥×¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥óà¥¶¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼á¥Õ¥é¥¤¤ÏÂà±¡¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê²óÉü¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃË¤À¡£²¶¤¬Àï¤Ã¤¿Ãæ¤ÇºÇ¶¯¤ÎÃË¤À¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤¬¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Î¥±¡¼¥¸¤Ç²¶¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤Ì³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÍ§¿Í¤À¡£¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¡£Èà¤¬¤Þ¤À¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¶¤¿¤ÁÁ´°÷¤Î¹¬¤»¤À¡£Àï¤¤Â³¤±¤í·»Äï¡£²¶¤¿¤Á¤Ï³§¡¢¤ªÁ°¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäÀÅ¤µ¤ÏºÇ¹â¤À¡×¤È¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÇUFC¡¢PRIDE¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥É¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤(60)¤ÎÉÂ¾²¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¤Ï25Æü¡¢YouTube¤Ë¡Ö»ä¤ÏÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥¸¤¬¡¢»ä¤ËÇØ¤¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢±¢¤Ç¹ÔÆ°¤·¥Ü¥¹(Ì¼)¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ò¼Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤á¡¢¿ôÆü´Ö¤³¤³¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢ºÆ¤Ó¿´Ë¼ºÙÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤äÉÔÀ°Ì®¤Î¤¿¤á¡¢Í§¿Í¤Ç3ÅÙ¤ÎÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥¸¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ç¡¢Ì¼¤¬¶î¤±ÉÕ¤±ÉÂ±¡¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Æ°²è¤Ë±Ç¤ë¥Õ¥é¥¤¤ÎËµ¤é¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥¸¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯´Ö¡¢ÂÎÄ´¤ÏºÇ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¤³¤³3¡Á4¥ö·î¤ÏµÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÏ¤Ë±Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¿·¤·¤¤Ìô¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¡¢µ¤Ê¬¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜÍè¡¢3½µ´ÖÁ°¤Ë¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥¸¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¥Õ¥é¥¤¤ÏÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ°²èÆâ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥Õ¥é¥¤¤Ï¤³¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÉÂ¾²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö»à¿À¤â¥Õ¥é¥¤¤Ë¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ÆÍ§»×¤¤¤Î¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥¸¤Ë´¶¼Õ¡×¡Ö¥É¥ó¤ÏÉÂ±¡¤«¤éÂà±¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÂ±¡¤¬¥É¥ó¤«¤éÂà±¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö³ÊÆ®²È¤Îå«¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤«·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£