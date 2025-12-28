à»Õ¾¢áÀé²ìÞæÂç¤Î¶µ¤¨¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à²þÁ±¤Ø¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®±¦ÏÓ¤ÎÂçÃÝÉ÷²í¡¢¾¡Éé¤Î5Ç¯ÌÜ¤ØÊ³µ¯
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¡¢ÂçÃÝÉ÷²íÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à²þÁ±¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ÂÄê¤»¤ºÀ©µå¤Ë¶ìÀï¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ç¡¢ºÇÍ¥Àè¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃÝ¤ÏÅìËÌÊ¡»ãÂç¤«¤é2021Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç5°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¸å¡¢22Ç¯4·î¤Ë±¦Éªð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤ÎºÆ·ú¼ê½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¡£º£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç10»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6¡¦56¡£8·î¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ç¤Ï5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·0¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦88¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢·è¤áµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°¿Ê¤·¤¿1Ç¯¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¡Ê½Ñ¸å¡Ë1Ç¯ÄÌ¤·¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Æñ¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀé²ì¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£12·î¤ÏÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇÀé²ì¤ÈÎý½¬¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÉª¤¬Á°¤Ë½Ð¤º¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ë¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¸«Ä¾¤½¤¦¡£¤º¤Ã¤ÈÉª¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¤½¤³¤«¤é¸«Ä¾¤½¤¦¡×¡£
¡¡¤½¤¦Àé²ì¤«¤é½õ¸À¤µ¤ì¡¢½À¤é¤«¤¤µå¤ä¹Åµå¤è¤ê¤âÂç¤¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¡£¡Ö°ÂÄê¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂçÃÝ¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤Ï¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Àé²ì¤Î¶µ¤¨¤ò¶»¤Ë¡¢²Ö¤òºé¤«¤»¤ë5Ç¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë