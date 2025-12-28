¼ñÎ¤¤È·ëº§¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¡Ä»°»³Î¿µ±à¸½ºß¤Î»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡ÖCEO½¢Ç¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¥ê¥ç¥¦¥¤¬¸«¤ì¤¿♡¡×¡Ö¿ÆÉã¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×
°û¿©Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ª³«Å¹½Ë¤¤¤Î²Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡Ä
¡¡8·î¤Ë½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢11·î¤Ë½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤òÃ¦Âà¤·¤¿»°»³Î¿µ±¤¬·ÝÇ½³¦°Ê³°¤Ç³èÌö¤ò¡Ä¡£¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°»³¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¸µ¡Ö°°ÂçÀ±¡×¤ÎÂç¶úÂóÌé¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£
¡¡¡Ö¸µBE:First¤Î»°»³¤µ¤ó¤Î¡Ø¿ÆÉã¤Î¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤¿»ö¤Ê¤¤¤±¤ÉÀ¨¤¤ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£À§Èó¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¾Ò²ð¡£Èþ»³¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Ë13Æü¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Îà¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿áÀìÌçÅ¹¡Ö¿ÆÉã¤Î¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿¡¢¡×¤ÎÅ¹Á°¤ÇÂç¶ú¤µ¤ó¤äÎÏ»Î¤é¤Èà¤É¤¹¤³¤¤¥Ý¡¼¥ºá¤ò¾Ð´é¤Ç·è¤á¤ë»°»³¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¶ú¤µ¤ó¤¬¤ªÅ¹¤ÇàÂçÀ¹¤ê¤Îá¥Ñ¥¹¥¿¤ò¸«»ö¤Ë´°¿©¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë»°»³¤Î»Ñ¤Ë¡ÖCEO½¢Ç¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ó¥°¥óÁ°¿Ê¤¹¤ë»Ñ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·!¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¥ê¥ç¥¦¥¤¬¸«¤ì¤¿♡¡×¡Ö¿·¤·¤¤¤ê¤ç¤¦¤¤¬¸«¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤Ê¤É´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤ÎÌ¡£¤â¤Ï¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¼Ì¿¿¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿ÆÉã¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ªÅ¹¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡»°»³¤Ï11·î27Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯¤«¤é¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿·²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£