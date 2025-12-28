¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤Ï³ªºÂ¡ª¡¡ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤
¡¡¿·¤·¤¤1½µ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿Àª¤ò¡¢ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âè1°Ì¡ú³ªºÂ
¡¡±¿ÀªÂè1°Ì¡ª¡¡¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¯¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÊ¤ä»×¤¤¹þ¤ß¤¬¡¢Ã¯¤«¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡£Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢É¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦Ä´À°¤¹¤ì¤Ð°ÂÄê¤¹¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âè2°Ì¡ú»³ÍÓºÂ
¡¡±¿ÀªÂè2°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Ï¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òÀÅ¤«¤ËÄ´À°¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤äÌò³ä¤«¤é°ìÅÙµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤À¤È°ìÈÖ°ÂÄê¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£ÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤ÎÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤ë¤Û¤É¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÑÀª¤ä¸ÆµÛ¡¢Ä«¤Î²á¤´¤·Êý¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼´¤¬¼«Á³¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë½µ¤Ç¤¹¡£
Âè3°Ì¡ú²µ½÷ºÂ
¡¡±¿ÀªÂè3°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë³Ú¤·¤ß¤ä´î¤Ó¡×¤ò¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê·Á¤Ç°é¤ÆÄ¾¤¹Î®¤ì¤Ç¤¹¡£µ¤Ê¬¤ä»×¤¤¤Ä¤¤ÇÆ°¤¯¤è¤ê¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤òÃúÇ«¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë³Î¤«¤Ê½¼¼Â´¶¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡£ÌµÍý¤Ë¸úÎ¨¤òÄÉ¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Á³¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤òÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤Û¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°ÂÄê¤·¡¢È½ÃÇ¤â¤Ö¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè4°Ì¡ú¿åÉÓºÂ
¡¡º£½µ¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤äÌµ°Õ¼±¤ÎÈè¤ì¤òÀÅ¤«¤Ë²ó¼ý¤¹¤ëÎ®¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÆ°¤ä»×¹Í¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤ê¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢²¿¤ËÈ¿±þ¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î´¶³Ð¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡£ÍýÍ³¤Î¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ä°ãÏÂ´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤ÎÀ°Íý¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
Âè5°Ì¡ú²´ÍÓºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¡×¤Ç¤¹¡£Ì¤´°À®¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¾ì½ê¤ËÎ©¤Ä°Õ»Ö¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ëÍ½´¶¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤¬¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÄ©Àï¡×¤«¤é¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÁªÂò¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ä´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢½Å²Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿®ÍÑ¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤¬Ê¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
Âè6°Ì¡ú¼Í¼êºÂ
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢²¿¤ò¼é¤ê°é¤Æ¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹Î®¤ì¤Ç¤¹¡£Àª¤¤¤äÍýÁÛ¤À¤±¤Ç¿Ê¤à¤è¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÁªÂò¤ä½¬´·¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡£»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤ä¤ª¶â¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë´ð½à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤â°ì´ÓÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè7°Ì¡úÅ·ÇéºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¼è¤ê¹þ¤à¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÀ±ÌÏÍÍ¡£³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò°ìÅÙÆâÂ¦¤ËÌá¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°Â¿´´¶¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹Î®¤ì¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿12·î¸åÈ¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤ë¾ì½ê¤ä´¶³Ð¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬´Ë¤à½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·Ç¯¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤äÄ¾´¶¤¬¼«Á³¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè8°Ì¡ú»â»ÒºÂ
¡¡¡ÖÆü¡¹¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤¬ÀÅ¤«¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê·èÃÇ¤äÌÜÎ©¤Ä¹ÔÆ°¤è¤ê¤â¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÄ´À°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ä¤ä¡ÖÃÏÌ£¤ÊÉôÊ¬¡×¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤Û¤É¡¢¿´¤Î°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤µ¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢ÀÅ¤±¤µ¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè9°Ì¡úÁÐ»ÒºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÌÂ¤¤¤äÍÉ¤ì¤Î¸¶°ø¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¯Î®¤ì¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï·Ú¤ä¤«¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëÁÐ»ÒºÂ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¡¢¿´¤Î±ü¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤ä¡¢¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿Èè¤ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê°ÂÄê¤ò¼è¤êÌá¤»¤½¤¦¡£Í§¿Í¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ä¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ²»¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½´¶¡£
Âè10°Ì¡úµûºÂ
¡¡¡Ö¸½¼Â¤Ë¶ñ¸½²½¤¹¤ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ò¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Î®¤ì¤Ç¤¹¡£´¶³Ð¤À¤±¤ÇÆ°¤¯¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢Ã¯¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤òÀÅ¤«¤Ë¸«Äê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¡£º£¤Þ¤ÇÛ£Ëæ¤À¤Ã¤¿Êý¸þÀ¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÎØ³Ô¤ò»ý¤Á¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
Âè11°Ì¡úê¸ºÂ
¡¡¡Ö¹Í¤¨Êý¤ä¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£´¶¾ð¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Êª»ö¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍý²ò¤¬¿Ê¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÈ¿çí¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤â¡¢º£¤Ê¤éÎäÀÅ¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÎÁªÂò¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤ò³Ø¤Ó¡¢¤É¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè12°Ì¡ú²´µíºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤ó¤Ê»ëÅÀ¤ÇÍý²ò¤·¡¢¤É¤ó¤Ê´ð½à¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«Ä¾¤¹Î®¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë¡¢¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¼´¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ëÅÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤âÀÅ¤«¤Ê³Î¿®¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¡Ë ¢¨²èÁü½ÐÅµ¡¿Àê¤¤TV NEWS