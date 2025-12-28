「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング！ 5位は双子が起こしたツアー初の快挙
2025年は女性初の首相誕生に大阪・関西万博、さらにはクマ騒動に米問題など、さまざまなニュースが報じられた。そこで、雑誌『ALBA』の読者に「今年記憶に残っているゴルフニュース」はなにか、アンケートを実施。トップ10には入らなかったが、大里桃子や吉本ここねなどの女子プロの結婚に、上田桃子、菊地絵理香、福田真未の出産報告など、「おめでたいニュースは印象深かった」というコメントも寄せられる中、5位に選ばれたのは、岩井明愛・千怜の史上4組目の米ツアー姉妹優勝だ。
【5位】岩井明愛・千怜が史上4組目の米ツアー姉妹優勝！ 双子ではツアー初の快挙5位は60票で、2025年シーズンから米ツアーに参戦し、初優勝を飾った岩井ツインズ。5月の「リビエラマヤオープン」で妹・千怜が勝利すると、姉の明愛は8月の「スタンダード・ポートランドクラシック」でトータル24アンダーをマークし、2位に4打差を付けて優勝。ツアー史上初となる“双子V”の快挙を成し遂げた。優勝後のインタビューで明愛は「今年は千怜が先に勝って、本当に刺激を受けた。だからベストを尽くそうと思った。今日は記念すべき日」と英語で応えた。なお、米女子ツアーでの姉妹優勝は、アニカ＆シャーロッタのソレンスタム姉妹、モリヤ＆アリヤのジュタヌガーン姉妹、ジェシカ＆ネリーのコルダ姉妹に続く、史上4組目の記録。アンケートでも「互いに高め合っているようで素晴らしい」「世界ランク1、2位を獲る日も近いかも」「2人ともスイングがいいから、これからも楽しみ」など、2人の活躍に期待するコメントが多く寄せられた。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング！ 山下美夢有＆西郷真央のメジャー優勝に佐久間朱莉の年間女王……話題だったのは？】を掲載中
