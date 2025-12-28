½é£ÖÌÜ»Ø¤¹Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤¬°µ¾¡¤Ç½éÀïÆÍÇË¡¡¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä£×£Ô£Â¹âÍü¡ÖÍ¥¾¡¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡¦£±²óÀï¡¢Î®ÄÌ·ÐÂçÇð£´£³¡Ý£³Ì¾¸Å²°¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬£±£¸£°¥»¥ó¥ÁÄ¶¤¨¡¢Ê¿¶ÑÂÎ½Å¤â£±£°£°¥¥íÄ¶¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ£Æ£×¤ò¸Ø¤ëÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡£¥Ù¥¹¥È£´¤È¤¤¤¦²áµîºÇ¹â°Ì¤ÎÊÉ¤òÆÍ¤ÇË¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤³¤ò¤É¤¦µ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢£³ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¸³«¤Ï½øÈ×¡¢Ì¾¸Å²°¤Î½ÐÂ±Ô¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Î¿Ø·Á¤òÅÁ¤¨¡¢ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Î£×£Ô£Â¹âÍüÂÀ¸ã¡Ê£³Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁ´ÂÎ¤ò¡Ë°ìÈÖ¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¼«Ê¬¤Î»Å»ö¡×¤È¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò»Ø¼¨¡£
¡¡Á°È¾£´Ê¬¤Ë¥â¡¼¥ë¤«¤éÅ¸³«¡¢¥¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤«¤é£×£Ô£Â²®¸¶´³¾ë¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢Æ±£³Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥â¡¼¥ë¤«¤é¥È¥é¥¤¡£°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¡¢Âçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÁêÎ¼ÂÀ´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤â¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¥×¥é¥ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÌÜ¤¬Á´¹ñÂç²ñ»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÍê¤â¤·¤²¤Ë¶µ¤¨»Ò¤ò¸«¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹âÍü¡£¡Öº£Æü¤Ï£¶£°ÅÀ¤«¡¢£µ£°ÅÀ¡×¤È¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¤ºÎÅÀ¤ò¤Ä¤±¡Ö²Ö±à¤Ï¡¢Á´Éô¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¾ì¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£