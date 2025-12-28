¹ñÌ±²ñµÄ¡¢1·î¤Ë¤â½é²ñ¹ç¡¡À¯ÉÜ¤È5Í¿ÌîÅÞ»²²Ã¤Ø
¡¡À¯ÉÜ¤ÈÍ¿ÌîÅÞ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÈÀÇ¤Î°ìÂÎ²þ³×¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤â½é²ñ¹ç¤ò³«¤¯Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼«Ì±¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¸øÌÀ¤Î·×5ÅÞ¤Î»²²Ã¤òÁÛÄê¡£ÅöÌÌ¤ÎµÄÂê¤Ï¡¢ÃæÄã½êÆÀ¼Ô¤ËÀÇ¹µ½ü¤ÈµëÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤¬28Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤¬¾¯³Û¤Ç¸ºÀÇ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Å¤é¤¤ÃæÄã½êÆÀ¼Ô¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼ýÆþ¤ä»ñ»º¤ÎÀµ³Î¤ÊÇÄ°®¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÈÍ¿ÌîÅÞ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñÃæ¤ËÃæ´ÖÀ°Íý¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÍèÇ¯Ëö¤ò¤á¤É¤Ë¶ñÂÎ°Æ¤ÎºöÄê¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¼«Ì±¡¢°Ý¿·¡¢Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¤Î4ÅÞ¤¬Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¼«Ì±¤Ïº£·î24Æü¤Î¶¨µÄ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ÈÍ¿ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë¹ñÌ±²ñµÄ¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤òÄó°Æ¡£Î©Ì±¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï26Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÈÂÐÅù¤Ê·Á¤ÇµÄÏÀ¤Ç¤¤ëÁÇÃÏ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶¨µÄÂÎ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñÁ°¤Ë¤Ï·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£