双子育児の中川翔子、夫が「安心して出かけて」 1人で過ごした“自由時間”の行動明かす
双子の育児に奮闘中のタレントの中川翔子（40）が28日、自身のインスタグラムを更新。“自由時間”を過ごしたことを明かした。
【写真】双子兄妹と「フルーツアート」を満喫した中川翔子
双子の息子の日常の様子を多数の写真で公開。絵本の読み聞かせをしたことや、「フルーツアート」を楽しんだことなどを報告し、「ぜんぶ今だけの尊い瞬間！」とつづった。
さらに「夫から、今日はふたご見てるから安心して出かけて時間も自由に、好きなことしてきていいよ！と言ってもらえてとても嬉しいありがたいありがたいだけど」「いざ自分だけの外出自由時間！と思うと なんか全然思いつかない！前は無限にひとりで出かけてたのに」「自分なら何しますか？」と問いかけ。
続けて「とっさだとエステとか予約とれなかった」としつつも、「とりあえずカフェでひとりホットドッグしました」と満喫した様子。最後に「鬼滅やチェンソーマン映画は時間合わなかった、、」「SサイズからMサイズに変えなきゃなオムツを買ってかえろうかな！！」と締めくくった。
【写真】双子兄妹と「フルーツアート」を満喫した中川翔子
双子の息子の日常の様子を多数の写真で公開。絵本の読み聞かせをしたことや、「フルーツアート」を楽しんだことなどを報告し、「ぜんぶ今だけの尊い瞬間！」とつづった。
さらに「夫から、今日はふたご見てるから安心して出かけて時間も自由に、好きなことしてきていいよ！と言ってもらえてとても嬉しいありがたいありがたいだけど」「いざ自分だけの外出自由時間！と思うと なんか全然思いつかない！前は無限にひとりで出かけてたのに」「自分なら何しますか？」と問いかけ。
続けて「とっさだとエステとか予約とれなかった」としつつも、「とりあえずカフェでひとりホットドッグしました」と満喫した様子。最後に「鬼滅やチェンソーマン映画は時間合わなかった、、」「SサイズからMサイズに変えなきゃなオムツを買ってかえろうかな！！」と締めくくった。