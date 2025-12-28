È¢º¬±ØÅÁ¤òÎ¿¤°¡Ö¸¸¤Î±ØÅÁ¡×¡ÄÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤¬½¸¤Ã¤¿¡ÖÇ½ÅÐ±ØÅÁ¡×¡¢Éü¶½¤Î¾Ú¤Ë¡ÈÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¡É¤Ê¤ë¤«
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£È¯ºÒ¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¤Î¿·Ç¯1·î1Æü¡¢Í¼Êý16»þ10Ê¬¡£ÎØÅç»Ô¤È±©ºð·´»Ö²ìÄ®¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ7¤òµÏ¿¤·¤¿ÂçÃÏ¿Ì¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤¿¡£²È²°¤ÏÅÝ²õ¤·¡¢Æ»Ï©¤ÏÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢Êë¤é¤·¤â»º¶È¤âÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤¤ÞÆüËÜ¤Î¤ªÀµ·î¤Ï¡Ò±ØÅÁ¡Ó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ÷Êª¤È¤Ê¤ê¡¢»°¤¬Æü¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢2Æü¤È3Æü¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤À¡£¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Î»°¤¬Æü¤Ï¡¢±ØÅÁ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤«¤é¤Î¿ÓÂç¤ÊÈïºÒ¾õ¶·¤¬¹ï¡¹¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ú¼èºà¡¦Ê¸¡á¾®ÎÓ¿®Ìé¡Êºî²È¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ØÅÁ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÁö¤ë¡©Ç½ÅÐÈ¾Åç¡ÈÉü¶½È¾¤Ð¡É¤ÎÆ»Ï©¤ÈÈþ¤·¤¤É÷·Ê
Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Î»²²Ã¤òÊç¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ë
¡¡±ØÅÁ¤ÈÇ½ÅÐ¡£¤½¤Î»þ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê°ø±ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ìºý¤ÎËÜ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¡¡¸¸¤Î¡ÖÇ½ÅÐ±ØÅÁ¡×¡ÙÂçµ×ÊÝ±ÑÅ¯ÊÔÃø¡ÊÇ½ÅÐ°õºþ½ÐÈÇÉô¡Ë
¡¡2019Ç¯1·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ1968Ç¯¤«¤é1977Ç¯¤Þ¤Ç10²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸¾·ÂÔÇ½ÅÐÈ¾Åç°ì¼þ±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦Ç½ÅÐ±ØÅÁ¡Ë¤ÎÎò»Ë¤¬¾Ü¤·¤¯ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¡¢°ËÀª±ØÅÁ¤ÈÊÂ¤Ö¡ÖÆüËÜ³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÔÃø¼Ô¤ÎÂçµ×ÊÝ±ÑÅ¯¡Ê¸½¡¦¶âÂôÀ±ÎÇÂç³Ø³ØÄ¹¡Ë¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼¡¤ÎÊ¸¾Ï¤À¡ÊÈ´¿è¤·¤ÆºÆÏ¿¤¹¤ë¡Ë¡£
¡ãÆÉÇä¿·Ê¹¤Î´ÇÈÄ±ØÅÁ¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤â¡¢¡ÖÀÄÅì±ØÅÁ¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼óÅÔ·÷¤Î²áÌ©¤ÈÇúÈ¯À£Á°¤Î¹ñÆ»1¹æ¤Î¸òÄÌ»ö¾ð¤«¤é¡¢ÁáÈÕÂ¸Â³¤¬º¤Æñ¤Ë´Ù¤ë¤È¤Î¶¯¤¤´í×ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö±ØÅÁ¤ÎÆÉÇä¡×¤ò¼«Éé¤¹¤ëÆÉÇä¿·Ê¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÐºö¤òµÞ¤¬¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂèÆó¤ÎÆ»¤Ï¡¢¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤·¤¤±ØÅÁ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢¾¼ÏÂ43Ç¯5·î1Æü¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤¬¹ñÄê¸ø±à¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£»ØÄêÅö»þ¤ÎÀÐÀî¸©4»Ô12Ä®¡¢ÉÙ»³¸©2»Ô¤ËµÚ¤Ö¡£Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ï¡ÖÆüËÜºÇ¸å¤ÎÈë¶¡¦Î¦¤Î¸ÉÅç¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¾¼ÏÂ41Ç¯10·î¤Ë±üÇ½ÅÐ¡¢¹â²°¡ÁÀÞ¸Í´Ö¡Ê¼î½§»Ô¡Ë¤Î³¤±è¤¤¤Ë¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤Ã¤¿Æ½Æ»¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥é¥±¥Ã¥ÈÆ»Ï©¡×³«ÄÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ç½ÅÐÈ¾Åç³°¼þ¥ë¡¼¥È¤¬´°À®¡£¡ä
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Â¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢Æ»Ï©À°È÷¤Î½ÐÍè¤¿Ç½ÅÐ¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤½¤¦¡¢¤·¤«¤â´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Î»²²Ã¤òÊç¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ë¡×¤È¤Î´Þ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ç½ÅÐ±ØÅÁ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³«ºÅ¤Ï3Æü´Ö¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥Ìó360£ë£í¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÎ¿¤°¥¹¥±¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢»þÂå¤ÎÉ÷¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç½ÅÐ±ØÅÁ¤Ï10Ç¯¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¡¢È¢º¬¤ÏÅö»þ°Ê¾å¤ÎÎ´À¹¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡Ö¾¼ÏÂ48Ç¯10·î¤Ëµ¯¤¤¿¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Î¾¼Ô¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¡×¤ÈÂçµ×ÊÝ¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç½ÅÐ±ØÅÁ¤ÎÉü³è¤ò¸ø¸À
¡ãÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¸»ºÈÎÇäÂæ¿ô¤â¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ä¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÉÔÂ¡¢²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¹ñÆ»1¹æÀþ¤Û¤«¤Î¸òÄÌ´Ä¶°²½¤Ë¤â»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤ÎÂ¸Â³¤Ë»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¸÷¤¬º¹¤·»Ï¤á¤¿¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÇ½ÅÐ¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ÏÁá¤¤¡£¡ä
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÇ½ÅÐ±ØÅÁ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢È¾Åç¤Î±¦¤Î¸ª¸ý¤Ë¤¢¤¿¤ë¹â²¬»Ô¡ÊÉÙ»³¸©¡Ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢È¾Åç¤ò¤°¤ë¤ê¤È¼þ¤Ã¤Æ¡¢º¸¤Î¸ª¸ý¤Î¶âÂô»Ô¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¤Ë¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÇ½ÅÐÈ¾Åç°ì¼þ±ØÅÁ¤À¤Ã¤¿¡£ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê·Ê¿§¤¬Éâ¤«¤Ö¡£¸Â¤ê¤Ê¤¯Â³¤¯¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¡¢³¤¤«¤é¤Î¶¯¤¤É÷¤ÏÁª¼ê¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤¬Ìµ¸Â¤ËÈë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÁÀâ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢¡ÖÇ½ÅÐÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÌÜ»Ø¤¹¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤ÆÇ½ÅÐ±ØÅÁ¤òÉü³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»ä¤ÏÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼Éü¶½¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢±ØÅÁ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ã¸¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤À¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÃÏ¸µ¤Ç¤â¤½¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤°¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£À£ÃÇ¤µ¤ì¤¿Æ»Ï©¤¬¤Þ¤ÀÁ´Éô³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤ËÌµÍý¤·¤Æ¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤òÉß¤¤¤¿µÞ»Å¾å¤²¤Î²¾ÀßÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤ËÁö¼Ô¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤¬¡ØÉ¬¤º¤ä¤ë¡Ù¤ÈÇ½ÅÐ±ØÅÁ¤ÎÉü³è¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÂçµ×ÊÝ±ÑÅ¯¤À¡£
¡¡ÀÐÀî¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½²Ý¤ËÌä¹ç¤»¤ë¤È¡¢¼¡¤Î²óÅú¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ´ººÈñÍÑ¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤ÊÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¡Ê2026Ç¯3·îÃæ¡Ë¤Ë´ðËÜ·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¹½ÁÛ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°º×¤ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÅÐ±ØÅÁ
¡¡ÃÚ¹ÀÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤Î´ÎÀù¤ê¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÉü³è¤Ø¤ÎÆ°¤¤ÏÀµ¼°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±ØÅÁ¤è¤êÉü¶½¤¬Àè¤À¤í¤¦¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤â¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£12·î24Æü¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤â¡¢¡Ö±üÇ½ÅÐ4»ÔÄ®Â¼¤Ç¤Ï¸½ºß¤âÌó200Ï©Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¹ë±«¤ÇºÆ¤Ó³ÆÃÏ¤ÎÆ»Ï©¤¬Â»²õ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¸©Æ»38¹æ¤Ê¤É5Ï©Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¯¡×¡Ö±üÇ½ÅÐ¤ÎÎØÅç»Ô¤È¼î½§»Ô¡¢·ê¿åÄ®¡¢Ç½ÅÐÄ®¤¬´ÉÍý¤¹¤ë»ÔÄ®Æ»¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ç¡¢º£¤â194Ï©Àþ¤¬ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤¬Éü¶½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢±ØÅÁÉü³è¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢±ØÅÁ¤ÎÉü³è¤ÏÉü¶½¤¬À®¤Ã¤¿¾Ú¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö±ØÅÁ¤ÎÉü³è¤Ï¡¢¤¿¤ÀÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î´°Î»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÀº¿ÀÀ¤ÎÉü¶½¤ò¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÇ½ÅÐ±ØÅÁ¹½ÁÛ¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤ÄËÌ¿®±Û³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¤ÎÂç¿¹½Åµ¹¤À¡£Âç¿¹¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø½Ð¿È¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÎ¦¾å400¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡£¤¤¤Þ¤Ï¼Â²È¤ÎÂçÃÏ¼ç¿À¼Ò¡Ê¼·Èø»Ô¡Ë¤ÎµÜ»Ê¤òÌ³¤á¡¢¶âÂôÀ±ÎÇÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÈ¯ºÒ¤¹¤ë1¥õ·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢ÃÚÃÎ»ö¤È¡ØÇ½ÅÐ±ØÅÁ¤òÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¡Øº×¤ê¡Ù¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂç¿¹¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÇ½ÅÐ¤Ë¤Ï¡Ò·ë¡Ó¡Ê¤¨¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ß½·À¤È¤«¡Ò¤è¤Ð¤ì¡Ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£ÇÀºî¶È¤Ê¤É¤ÎÏ«Æ¯¤òÃÏ°è¤ÎÃç´Ö¤¬¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¡£µÒ¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤¹¡Ò¶Â±þ¤ÎÊ¸²½¡Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ç½ÅÐ±ØÅÁ¤Ï¡¢¤¿¤ÀÁö¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°º×¤ê¤È¤·¤ÆÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¡£¡Ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ó¤òºî¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç³Ø¤ÎÏÈ¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Ð¿È¸©ÊÌ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÀÄ»³³Ø±¡¤ÎÁª¼ê¤«¤éÁá°ðÅÄ¤ÎÁª¼ê¤Ë¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤«¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿·¤·¤¤·Á¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÅìÂç¤È¤«ËÌÂç¡¢ÅìËÌÂç¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¤â¶¯¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë±ØÅÁ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¶è´Ö¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ò¸¦µæÈñ¡Ó¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¾Þ¶â¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿·¤·¤¤·Á¤òÄÉµá¤·¡¢ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°º×¤ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÅÐ±ØÅÁ¡£¤½¤Î¼Â¸½¤òÀÚË¾¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¾®ÎÓ¿®Ìé
