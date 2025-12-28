¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¡ÈÆóÅáÎ®¡É¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¤Ï5Ãå¡¡»Åç½Ùµ³¼ê¡Ö¥¿¥Õ¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤¬¸þ¤¤¤¿¡×
¡¡¡þG1ÍÇÏµÇ°¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤Ï28Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬À©¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢3Ãå¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï4Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤Î8Ãå¤«¤éÄ©¤ó¤À¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ð¥ó¥°¤Ï5Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿»Åç½Ùµ³¼ê¤Ï¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Á°È¾¤Ç¥Ý¥¸¥¸¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇÏ¤Ï¥À¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ºÇÆâ¤Ç¥¸¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥Õ¤ÊÇÏ¾ì¤òÁö¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¥¹¤Ê¤¯±¿¤ó¤ÇÄ¾Àþ¤â³°¤Ë½Ð¤µ¤º¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¥¿¥Õ¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤Ë¸þ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÍÇÏµÇ°¡¡1956Ç¯¤ËÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤ÎÂè2ÂåÍý»öÄ¹¡¦ÍÇÏÍêÇ«¤ÎÄó°Æ¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Ãæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬Á°¿È¡£57Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Íý»öÄ¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Æ²þÌ¾¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½ÐÁöÇÏ¤òÁª¤ÖÊý¼°¤äÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊë¤ì¤ÎÉ÷Êª»í¡£1Ãå¾Þ¶â¤Ï5²¯±ß¡£