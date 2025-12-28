¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡¡¥é¥¹¥È¥é¥ó6Ãå¤Ë¾¾»³¡ÖºÇ¸å¤Ï¸«¤»¾ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þG1ÍÇÏµÇ°¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤¬28Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¤Ï6Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿¾¾»³¤Ï¡Öº£Æü¤Ï³°ÏÈ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¸å¤Ï¸«¤»¾ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÇ¸å·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£Ìµ»ö¤Ë¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È°¦ÇÏ¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÃ±¾¡3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬À©¤·¡¢»©·î¾Þ¤ËÂ³¤¯2¤ÄÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢3Ãå¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï2Ê¬31ÉÃ5¡£»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ëÍÇÏµÇ°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï4Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÍÇÏµÇ°¡¡1956Ç¯¤ËÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤ÎÂè2ÂåÍý»öÄ¹¡¦ÍÇÏÍêÇ«¤ÎÄó°Æ¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Ãæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬Á°¿È¡£57Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Íý»öÄ¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Æ²þÌ¾¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½ÐÁöÇÏ¤òÁª¤ÖÊý¼°¤äÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊë¤ì¤ÎÉ÷Êª»í¡£1Ãå¾Þ¶â¤Ï5²¯±ß¡£