ÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¤ß¤º¤Ø¤ÓºÂ¡É¤Î¶ä²Ï¡ÖNGC 646¡×¡¡¥æ¡¼¥¯¥ê¥Ã¥É±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¯¥ê¥Ã¥É±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊEuclid¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿ËÀ±²´¬¶ä²Ï¡ÖNGC 646¡×¡£
¤ß¤º¤Ø¤ÓºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó3²¯9200Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´¤«¤é¤Ï2ËÜ¤Î±²´¬ÏÓ¡Ê±²¾õÏÓ¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤ËÏÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ëº¸ÎÙ¤Î¶ä²Ï¡ÖPGC 6014¡×¤È¤È¤â¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢NGC 646¤ÈPGC 6014¤Ï½ÅÎÏ¤ò²ð¤·¤ÆÁê¸ßºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ESA¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PGC 6014¤ÏÌó3²¯4700Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¡¢NGC 646¤è¤ê¤â4500Ëü¸÷Ç¯¤Û¤ÉÃÏµå¤Ë¶á¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢2¤Ä¤Î¶ä²Ï¤¬½ÅÎÏÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤ÏÈæ³ÓÅªÃ»¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯7·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ESA¤Î¥æ¡¼¥¯¥ê¥Ã¥É±§ÃèË¾±ó¶À¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢°Å¹õ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ê¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¤ä°Å¹õÊª¼Á¡Ê¥À¡¼¥¯¥Þ¥¿¡¼¡Ë¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±§Ãè¤ÎÀµ³Î¤Ê3D¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¡£
¸¦µæ¼Ô¤ÏEuclid±§ÃèË¾±ó¶À¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°Å¹õ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ª¤è¤Ó°Å¹õÊª¼Á¤ÎÀ¼Á¤È¡È±§Ãè¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹½Â¤¡É¤Î·ÁÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëÌò³ä¡¢±§Ãè¤ÎËÄÄ¥¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ææ¤Î²òÌÀ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤ÏESA¤«¤é2025Ç¯12·î22ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
