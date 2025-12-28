【紅白リハ】幾田りら、Perfumeと「春よ、来い」共演に「光栄です」 ユーミン名曲へ愛を込めて
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル1日目（28日、東京・渋谷 NHKホール）
初出場となる幾田りらがリハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。本番ではストリングスを加えた編成で「恋風」 を歌唱する。また、オープニング企画の「放送100年紅白スペシャルメドレー」ではPerfumeとともに「春よ、来い」を披露する。
【全身ショット】個性的なアイテムも…リハーサル用の衣装で登場した幾田りら
YOASOBIではなくソロでの出演となるが、「ひとりはすごく緊張したんですけど、みなさんがエネルギーと熱をもって現場をつくっていたので、スタッフのみなさまへのごあいさつも込めてリハーサルをしました」とコメント。
また、コールドスリープ前のラスト出演となるPerfumeとの共演については、「とっても楽しみです。光栄です。ユーミンさんの曲なのですごく緊張もしますが、愛をこめてパフォーマンスしたい」と意気込みを語った。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
